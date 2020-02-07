احذريها.. 5 أطعمة تناولها على معدة فارغة يصيبك بمرض خطير

تحتار العديد من السيدات فى أختيار الوجبات المناسبة لها، والتى تتولفق مع مجهوداتها طوال اليوم، كما يجود العديد من الأطعمة التى لا يفضل تناولها قبل تناول الأفطار الصحى.





ووفقًا لما قدمة موقع "health line" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب أن تتجنبى تناولها على معدة فارغة وهى.





1- الحلويات و المعجنات:-

فهي من الأطعمة التي تحتوي على الخميرة و التي تؤدي الى التهاب جدار المعدة و حدوث انتفاخات





2- الطماطم:-

فهي تحتوي على نسبة عالية من حمض التانيك، و الذي يعمل على رفع نسبة الأحماض في المعدة مما يؤدي الى قرحة المعدة.





3- التوابل الحارة:-

تتسبب الأطعمة الحارة في تهالك غشاء المعدة، و تعمل على زيادة افراز الأحماض في المعدة ، مما يؤدي الى اضطراب في الجهاز الهضمي





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4- المشروبات الغازية و المثلجة:-

تناول المشروبات الغازية و المثلجة في الصباح يؤدي الى تدمير غشاء المعدة و يقلل من وصول الدم بشكل صحى و تسبب أضطرابات الجهاز الهضمى





5- الفواكه الحمضية:-