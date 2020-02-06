دون تحاليل.. طريقة طبية حديثة تكشف أسباب تأخر الإنجاب

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن منظار البطن، أو ما يسمى بـ"تنظير البطن" إجراء تشخيصي وعلاجي وذلك بهدف الكشف عن أسباب تأخر الإنجاب، وهو يعد عملية بسيطة ولكنها فعالة في الكشف عن الأسباب المرضية التي ربما تعاني منها الزوجة، حيث يتم من خلالها رؤية الأعضاء التناسلية مثل الرحم والمبيضين بالإضافة إلى منطقة الحوض.





وأضاف الدكتور أحمد عاصم، أن منظار البطن يتم من خلال عمل جرح صغير حوالى نصف سنتيمتر تحت السرة ثم يقوم الطبيب بضخ غاز ثاني أكسيد الكربون داخل التجويف البطني، بهدف نفخ البطن والدفع بالأمعاء بعيدا عن الحوض، حتى نرى الأعضاء الداخلية بوضوح، ثم يتم إدخال جهاز التنظير، ويقوم الطبيب بعد ذلك بعمل جرحين على كل جانب من أسفل البطن ويتم إدخال الأدوات والأجهزة إلى التجويف البطني وتحريكها بين الأعضاء الداخلية لإجراء الجراحة إذا لزم ذلك.



