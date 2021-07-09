تعتبر طريقة عمل الكباب المشوي من أكثر الوصفات التي يحبها الكبير والصغير، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون شرائها من الحاتي بمبلغ باهظ، بالإضافة إلى مكوناتها في المنزل ستكون مضمونة ومطهية بطريقة أكثر صحة.

وقدمت الشيف عظيمة حمدى طريقة عمل الكباب المشوي في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة، وسوف تحصل على نفس المذاق الذي نتناوله من المطاعم، وهي ايضا وصفة شهيرة يتم إعدادها في عيد الأضحى.

طريقة عمل الكباب المشوي

طريقة عمل الكباب المشوي



مقادير طريقة عمل الكباب المشوي :

كيلو لحم بتلو أو بقري مقطع مكعبات

تتبيلة الكباب

عصير 2 بصلة كبيرة مصفى من التفل

نصف كوب من الخل

1 طماطم كبيرة

نصف كوب من الزيت

5 ورقة لورة

1 جوز الطيب

1 معلقة حبهان

1 معلقة قرنفل

ربع فنجان كاتشب

ملح وفلفل أسود

ملعقة كزبرة ناشفة





طريقة عمل الكباب المشوي :

1- لعمل التتبيلة تفرم جميع المكونات السابقة في الخلاط، وتتبل بها مكعبات اللحم في مدة لا تقل عن 4 ساعات، ولمزيد من المذاق الشهي يفضل أن تبقى اللحم في المكعبات من اليوم السابق قبل الشوي .



2- ترص مكعبات اللحم في أسياخ الشيش مع مكعبات البصل والفلفل الألوان، ثم تشوى على الشواية الفحم أو الشواية الكهرباء أو حتى في الفرن.



3- يتم تقديم الكباب المشوي مع السلطة الخضراء والباذنجان والطحينة، ويؤكل مع العيش .