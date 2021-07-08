فوائد اللحم الضاني لن تتوقعها .. غني بالفيتامينات ومفيد للرجيم

فوائد اللحم الضاني من الأشياء التي تلقى اهتمامًا كبيرا خلال هذه الفترة نظرا لقرب الاحتفال بعيد الأضحي المبارك و الذي يحرص العديد من الأشخاص على تناول اللحم الضاني في هذه المناسبة، يتمتع اللحم الضاني بمذاق شهي و مختلف عن غيره من أنواع اللحوم الأخرى بالإضافة إلي ذلك من فوائد اللحم الضاني أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

كشف مومقع caprafoods، عن أبرز فوائد اللحم الضاني الصحية التي تجعلك تتناوله بشكل مستمر..

- لحم الضاني مصدر رائع للحديد

لحم الضأن بطبيعته يحتوي على الكثير من الحديد من مصادر البروتين الأخرى مثل الدجاج أو السمك، فإنه يحتوي على حديد الهيم بدلاً من الحديد غير الهيم الموجود في النباتات، حديد الهيم هو أكثر أشكال الحديد قابلية للامتصاص ، لذا فإن تناول اللحوم الحمراء مثل لحم الضأن يمكن أن يساعد في تحسين ومنع نقص الحديد وأعراض فقر الدم.

- يحتوي على فيتامين ب

لحم الضأن هو مصدر رائع لـ B12 ، فقط 3 أونصات من لحم الضأن ستوفر نصف احتياجات معظم الأشخاص اليومية من فيتامين B12، فاللحم غني أيضًا بفيتامينات ب الأساسية الأخرى ، بما في ذلك فيتامين ب 6 والنياسين (فيتامين ب 3) والريبوفلافين (فيتامين ب 2) وحمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5)، يساعد فيتامين ب 12 بالإضافة إلى فيتامينات ب الأخرى أنظمتنا العصبية على العمل كما ينبغي ، وتضمن أن الخلايا العصبية الفعلية في حالة صحية.

-تقوية جهاز المناعة

لحم الضأن مليء بالزنك المعزز للمناعة فقط 3 أونصات من لحم الضأن تحتوي على 4.4 مجم من الزنك وهو 30٪ من قيمتنا اليومية، الزنك ضروري للغاية لصحة المناعة المثلى إلى جانب التئام الجروح وتكوين الحمض النووي والبروتين ، وكذلك النمو والتطور عند الأطفال.

-مضادة للالتهابات

يحتوي لحم الضأن على دهون ، لكن جزءًا كبيرًا من هذه الدهون عبارة عن أحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، يوفر لحم الضأن المتغذى على العشب للمستهلكين حمض اللينوليك المترافق (CLA)، لقد ثبت أن CLA يساعد في فقدان الدهون وتحسين كتلة العضلات الهزيلة.

- مصدر صحي للبروتين

لحم الضأن مليء بالبروتينات الحيوية ، حصة واحدة فقط 3 أونصات من لحم الضأن تحتوي على أكثر من 23 جرامًا من البروتين، يفعل البروتين الكثير للجسم ، كما أنه يساعد جسمك على بناء وإصلاح والحفاظ على كتلة العضلات.

ما هو اللحم الضاني

اللحم الضاني هو لحم الخراف و يعتبر نوع من اللحوم الحمراء، تتميز اللحم الضاني كونها غنية بالبروتين عالي الجودة والعديد من الفيتامينات والمعادن ، يمكن أن يكون لحم الضأن مكونًا ممتازًا لنظام غذائي صحي.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول اللحم الضاني وفقا لموقع healthline.

يتكون اللحم الضاني بشكل أساسي من البروتين ولكنه يحتوي أيضًا على كميات متفاوتة من الدهون، كما توفر حصة 100 جرام من لحم الضأن المشوي العناصر الغذائية التالية :

السعرات الحرارية: 258

الماء: 57٪

البروتين: 25.6 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

السكر: 0 جرام

الألياف: 0 جرام

الدهون: 16.5 جرام

-بروتين

مثل أنواع اللحوم الأخرى ، يتكون اللحم الضاني بشكل أساسي من البروتين، محتوى البروتين في لحم الضأن المطبوخ قليل الدهن عادة ما يكون 25-26٪ ،

لحم الضأن هو مصدر بروتين عالي الجودة ، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك للنمو والصيانة.

لذلك ، قد يكون تناول لحم الضأن أو أنواع اللحوم الأخرى مفيدًا بشكل خاص للاعبي كمال الأجسام والرياضيين المتعافين والأشخاص بعد الجراحة، كما يعزز تناول اللحوم التغذية المثلى كلما احتاجت الأنسجة العضلية إلى البناء أو الإصلاح.

-دهون

يحتوي اللحم الضاني على كميات متفاوتة من الدهون اعتمادًا على الكمية التي تم التخلص منها ، بالإضافة إلى النظام الغذائي للحيوان والعمر والجنس والأعلاف، محتوى الدهون عادة حوالي 17-21٪ .

وهي تتكون أساسًا من الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة بكميات متساوية تقريبًا ولكنها تحتوي أيضًا على كميات صغيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة.

وبالتالي ، فإن حصة 100 جرام من لحم الضأن المشوي توفر 6.9 جرام من الدهون المشبعة و 7 جرام من الأحادية غير المشبعة و 1.2 جرام فقط من الدهون المتعددة غير المشبعة .

تحتوي دهن الضأن أو الشحم عادة على مستويات أعلى قليلاً من الدهون المشبعة مقارنة بلحم البقر ولحم الخنزير.

لطالما اعتبرت الدهون المشبعة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب ، لكن العديد من الدراسات لم تجد أي ارتباط ، ويحتوي شحم الخروف أيضًا على عائلة من الدهون المتحولة تعرف باسم الدهون المجترة المتحولة، على عكس الدهون المتحولة الموجودة في المنتجات الغذائية المصنعة و يُعتقد أن الدهون المجترة غير المشبعة مفيدة للصحة.

فوائد اللحم الضاني للحامل

فوائد اللحم الضاني للحامل من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص كما يعتقد البعض أنه من الأطعمة المضره و الغير صحية أيضا، فوائد اللحم الضاني للحامل أنه غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تحتاجها كل سيدة خلال أيام الحمل.

كشف موقع momjunction، أبرز فوائد اللحم الضاني للحامل فيما يلي...

-كونه مصدرًا جيدًا جدًا للبروتين ، فهو يساهم في زيادة متطلبات البروتين أثناء الحمل، هذا يساعد في نمو وتطور جنينك.

- اللحم الضاني غني جدًا بالحديد الذي يحافظ على مستوى الهيموجلوبين لديك، يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، يمتص الحديد الموجود في لحم الضأن في جسمك بسهولة.

-تساعد الكمية العالية من الزنك الموجودة في اللحوم على تطوير الجهاز المناعي لجنينك ، وتضمن النمو الكلي جنبًا إلى جنب مع انقسام الخلايا.

-يعد لحم الضأن مصدرًا غنيًا بفيتامين B12 الذي يحافظ على صحة الجهاز العصبي ، ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم.

تضمن آثار النحاس الموجودة في الحمل أقصى نمو لجنينك.

تدابير وقائية للحامل قبل تناول اللحم الضاني

ينتج ا اللحم الضاني سعرات حرارية عالية ، لذلك عندما تكونين حاملاً ، يجب أن تتناوليه باعتدال لتجنب المضاعفات مثل عسر الهضم.

فيما يلي بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكنك اتخاذها قبل تناول اللحم الضاني:

إذا كنت تأكل لحم الضأن ، فتأكد من شرب الكثير من الماء.

ادمجي الكثير من الخضار والفواكه الغنية بالكالسيوم مع لحم الضأن لزيادة تغذية طفلك الذي لم يولد بعد.

في حين أن الحمل جيد ، فإن اللحم الضاني المسلوق هو الأفضل.

أثناء طهي لحم الضأن ، يجب عليك اتباع إرشادات درجة الحرارة والوقت الموصى بها، سيضمن ذلك طهي اللحم لدرجة الحرارة الداخلية الآمنة، كما يمكنك منع معظم الأمراض التي تنقلها الأغذية باتباع إرشادات الطبخ.

يعد استخدام مقياس حرارة اللحوم طريقة جيدة لضمان عدم نضج اللحم جيدًا.

يتمحور النظام الغذائي الصحي أثناء الحمل حول التوازن الصحيح للفيتامينات والألياف والمعادن والبروتينات والدهون، المفتاح هو الاعتدال، لا داعي للقلق إذا كنت قد تناولت اللحم الضاني المفضل لديك أكثر من الكمية المقترحة في يوم من الأيام، تجنب تناوله في اليوم التالي، إذا كان لديك أي اضطراب في الأكل ، فقم بإحضاره في زيارتك القادمة للطبيب.

فوائد لحم الماعز

لحم الماعز هو الأكثر شعبية بين جميع أنواع اللحوم الحمراء المستهلكة في جميع أنحاء العالم ، فهو يمثل 65 ٪ من إجمالي اللحوم الحمراء المستهلكة في جميع أنحاء العالم، تستهلك العديد من البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا لحم الماعز كخيار غذائي أساسي.

من فوائد لحم الماعز أنه يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية المهمة، كشف موقع dovemed ، عن فوائد لحم الماعز ..

-وجود بروتينات عالية الجودة

لحم الماعز مصدر غني للبروتينات التي تساعد في الحفاظ على صحة العضلات، يشبه المظهر الجانبي الأساسي للأحماض الأمينية في لحم الماعز الدجاج ولحم البقر ولحم الخنزير، نظرًا لأن لحم الماعز عبارة عن لحم قليل الدهن ، فإنه يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية دون إضافة سعرات حرارية غير ضرورية ، على عكس مصادر اللحوم الأخرى.

-منخفضة في السعرات الحرارية

مجموع السعرات الحرارية المرتبطة باستهلاك 100 غرام من لحم الماعز 122 ؛ في حين أن نفس الحصة من الدجاج تحتوي على 162 سعرة حرارية ولحم البقر 178 سعرة ولحم الخنزير 180 سعرة حرارية، لذلك فإن تناول لحم الماعز يساعد في تنظيم الوزن ويمنع السمنة، يقلل لحم الماعز أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

-انخفاض مستوى الكوليسترول والدهون المشبعة

إجمالي كمية الكوليسترول الموجودة في 100 جرام من لحم الماعز أقل من 1 جرام، على عكس اللحوم الأخرى ، فإن لحم الماعز يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ونسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وفقًا لكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد ، فإن استهلاك الكوليسترول المنخفض يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل مرض الشريان التاجي وتصلب الشرايين، يزيد استهلاك الدهون غير المشبعة من مستوى HDL (الكوليسترول الجيد) في الدم ، وهو أمر ضروري لصحة القلب.

-مصدر غني بالبوتاسيوم الغذائي

لحم الماعز غني بالبوتاسيوم الغذائي، يحتوي 100 غرام من لحم الماعز على حوالي 385 مجم من البوتاسيوم، محتوى البوتاسيوم في لحم الماعز جيد للحفاظ على ضغط الدم الصحيح، يلعب البوتاسيوم دورًا في استقرار نظم القلب أيضًا، وبالتالي ، فهو يقلل من خطر الإصابة باضطرابات ضربات القلب.

-مستويات منخفضة من الصوديوم الغذائي

لحم الماعز منخفض في محتوى الصوديوم مقارنة بالدجاج ولحم البقر. 100 جرام من لحم الماعز يحتوي فقط على 82 مجم من الصوديوم، لذلك فإن تناول لحم الماعز يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية في عام 2010 ، يجب ألا يتجاوز المدخول الغذائي للصوديوم 2300 مجم في اليوم، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم إلى ارتفاع ضغط الدم .

-مصدر غني بالحديد الغذائي

لحم الماعز هو لحم أحمر ، مما يعني أنه يحتوي على نسبة عالية من الهيموجلوبين، توفر اللحوم الغنية بالهيموجلوبين مستوى أعلى من الحديد الغذائي وتحسن صحة الدم، يوجد حوالي 3 ملغ من الحديد الغذائي في 100 غرام من لحم الماعز، يمكن أن يقلل لحم الماعز من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

-وجود فيتامين ب 12 والمغذيات الدقيقة الأخرى

يحتوي لحم الماعز على مغذيات دقيقة ، مثل فيتامين ب 12 والسيلينيوم والكولين ، وهي مضادات أكسدة قوية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ومن ثم ، فإن لحم الماعز هو مصدر معروف للبروتين الخالي من الدهون، هناك العديد من الفوائد الصحية المرتبطة باستهلاكه، بسبب هذه العوامل يكتسب لحم الماعز شعبية في أوروبا وأمريكا أيضًا.

اللحم الضاني والرجيم

يزعم البعض أن اللحم الضاني والرجيم لا يتوافقان معا وان تناول هذا النوع من اللحوم يعمل على زيادة الوزن نظرا لأحتواء اللحم الضاني على نسبة عالية من الدهون، ولكن على الرغم من ذلك أثبتت العديد من الدراسات و الأبحاث الحديثة أن اللحم الضاني والرجيم يتوافقان مع بعضهم.

لكن ينصح بعض العلماء بتناول اللحم الضاني خلال الرجيم أو اتباع حمية غذائية فهو من الأطعمة الصحية و المفيدة بالإضافة إلي ذلك يمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية و فيتامينات.

أكد موقع Lambandbeef ، أن تستند خطط تناول البروتينات العالية التالية إلى دراسات علمية أجريت على مجموعة من الرجال والنساء في منتصف العمر.

أظهرت الدراسات أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا عالي البروتين ، فقدوا الوزن بنجاح وحسّنوا عوامل الخطر لديهم ، بما في ذلك ضغط الدم وجلوكوز الدم والكوليسترول.

كم يجب أن تأكل اللحم الضاني

توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية بزيادة تناول الخضار وتناول 65 جرامًا من اللحوم الحمراء يوميًا أو 130 جرامًا كل يومين لأنها أحد أفضل مصادر الحديد والزنك في النظام الغذائي الأسترالي، لذا فإن تناول اللحم الضاني من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع مع الكثير من الخضار لا يتوافق فقط مع الإرشادات الغذائية الأسترالية ، بل إنه بالفعل ما تتناوله معظم العائلات الأسترالية على العشاء.

الأطعمة التي من شأنها أن تساعد في تقليل الجوع

الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض هي أطعمة مُرضية ، مثلها مثل الوجبات التي تحتوي على الكثير من الخضروات بسبب حجمها الضخم.

يعتبر اللحم الضاني والبيض والحليب والزبادي من الأطعمة الغنية بالبروتينات التي يجب تضمينها في أوقات الوجبات.

تشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ذات مؤشر السكريات المنخفض الشوفان مثل العصيدة والمعكرونة والخبز والبقوليات مثل الحمص والفاصوليا والعدس ومعظم الفواكه مثل التفاح والكمثرى والبرتقال والموز والفاكهة ذات النواة.

النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض المؤشر الجلايسيمي هو أكثر إشباعًا وسيساعدك على الشعور بالشبع ، وبالتالي لن تشعر بالجوع.