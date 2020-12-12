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10 أفكار لإضافة جبن الماعز في نظامك الغذائي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:02 م
جبن الماعز
جبن الماعز
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هاجر هانئ
يعتبر جبن الماعز من أكثر أنواع الجبن الصحية و بديلًا جيدًا للجبن البقري المصنوع من حليب البقر لاحتوائه على بروتين عالي الجودة يمكن هضمه بسهولة وأقل لاكتوز ولا يسبب الحساسية.

كشف موقع boldsky، عن بعض الطرق و الأفكار التي تساعدك في إضافة جبن الماعز لـ نظامك الغذائي ، أبرزها:

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-ضع جبن الماعز الطري على الخبز المحمص مع الأفوكادو والخضار المقلية والبيض لوجبة إفطار صحية وصحية.
-أضف جبن الماعز الطري المفتت إلى الدجاج أو السلطة الخضراء كإضافة إلى السلطة.
-أضف جبن الماعز وشرائح التفاح على البسكويت للحصول على وجبة خفيفة صحية ولذيذة.
-أضف جبن الماعز إلى وصفة الكيش  المفضلة لديك.
-يُحشى صدور الدجاج بجبن الماعز والأعشاب الطازجة ويُحمص في الفرن.
-طهي العجة مع جبن الماعز والفطر والأعشاب الطازجة.
-أضف جبن الماعز إلى البطاطس المهروسة.
-أضيفي جبن الماعز إلى دقيق الشوفان المطبوخ ثم أضيفي الفواكه أو الخضار كإضافات.
-استخدم جبن الماعز عند صنع البيتزا أو الخبز المسطح في المنزل.
-أضف جبن الماعز إلى الشوربات لإضافة الملمس والنكهة.
-مزج جبن الماعز المخفوق مع القليل من العسل ويقدم مع شرائح الفاكهة للحصول على حلوى صحية.

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