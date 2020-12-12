10 أفكار لإضافة جبن الماعز في نظامك الغذائي

يعتبر جبن الماعز من أكثر أنواع الجبن الصحية و بديلًا جيدًا للجبن البقري المصنوع من حليب البقر لاحتوائه على بروتين عالي الجودة يمكن هضمه بسهولة وأقل لاكتوز ولا يسبب الحساسية.





كشف موقع boldsky، عن بعض الطرق و الأفكار التي تساعدك في إضافة جبن الماعز لـ نظامك الغذائي ، أبرزها:





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-ضع جبن الماعز الطري على الخبز المحمص مع الأفوكادو والخضار المقلية والبيض لوجبة إفطار صحية وصحية.

-أضف جبن الماعز الطري المفتت إلى الدجاج أو السلطة الخضراء كإضافة إلى السلطة.

-أضف جبن الماعز وشرائح التفاح على البسكويت للحصول على وجبة خفيفة صحية ولذيذة.

-أضف جبن الماعز إلى وصفة الكيش المفضلة لديك.

-يُحشى صدور الدجاج بجبن الماعز والأعشاب الطازجة ويُحمص في الفرن.

-طهي العجة مع جبن الماعز والفطر والأعشاب الطازجة.

-أضف جبن الماعز إلى البطاطس المهروسة.

-أضيفي جبن الماعز إلى دقيق الشوفان المطبوخ ثم أضيفي الفواكه أو الخضار كإضافات.

-استخدم جبن الماعز عند صنع البيتزا أو الخبز المسطح في المنزل.

-أضف جبن الماعز إلى الشوربات لإضافة الملمس والنكهة.

-مزج جبن الماعز المخفوق مع القليل من العسل ويقدم مع شرائح الفاكهة للحصول على حلوى صحية.



