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طريقة عمل الريش الضاني بأدق التفاصيل

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:48 ص
طريقة عمل الريش الضاني
طريقة عمل الريش الضاني بأدق التفاصيل
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الريش الضاني.

مقادير عمل الريش الضاني:
كيلو لحم من الريش ضاني
صلصلة طماطم
سكر
مياة بصل
مياة طماطم
طماطم مبشورة
ثوم مبشور
ملح
فلفل خل

طريقة تحضير الريش الضاني :
نسكب الخل الأحمر والصلصة الحارة، وصلصة الباربكيو، وزيت الزيتون، والنعناع المفروم معًا في وعاء، ونخلطهما. 

نرش الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، ثم نسكب الخليط السابق على الريش الضاني، ونضع الريش في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة. نسخن الشواية على نار متوسطة الحرارة ، ونشوي قطع الريش لمدة دقيقين من كل جهة من دون تتبلية. 

نرتب الريش في الصينية، ثم نسكب التتبلية عليهما، ونغطّي الصينية بورق القصدير جيدًا. 

نضع الصينية داخل الفرن لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تنضج جيدًا، ثم نزيل ورق القصدير عن الصينية نترك الريش قليلًا في الفرن حتى تحمر.

نضع الريش الضاني في صحن التقديم مع الصلصة، ونقدّمها وهي ساخنة مع الخبز، والمخلل، والسلطة، والعصير.
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