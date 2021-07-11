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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض أكل اللحم الفاسد.. أبرزها القيء والإسهال

اللحم
اللحم

يتعرض الكثير المشاكل الصحية بسبب تناول الطعام الفاسد وقد نعرض لكم اليوم اعراض أكل اللحم الفاسد 

 

أعراض أكل اللحم الفاسد
 

قد بتسبب اكل اللحم الفاسد الي تسمم غذائي  ومن ابرز الأعراض التي تؤكد اصابتك بالتسمم الغذائي  الناتجة عن اكل اللحم الفاسد :

المغص
إسهال
التقيؤ
فقدان الشهية
حمى خفيفة
ضعف
غثيان
الصداع


تشمل أعراض التسمم الغذائي الذي قد يهدد الحياة ما يلي:

استمرار الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام
صعوبة في الرؤية أو التحدث
أعراض الجفاف الشديد ، والتي قد تشمل جفاف الفم ، وإخراج القليل من البول أو انعدامه ، وصعوبة الحفاظ على السوائل أسفل
البول الدموي
إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

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أعراض أكل اللحم الفاسد هو الاسهال والقئ والذي يحتاج الي إجراء اختبارات الدم واختبارات البراز واختبارات الطعام الذي تناولته لتحديد المسؤول عن التسمم الغذائي. قد يستخدم طبيبك أيضًا اختبار البول لتقييم ما إذا كان الفرد يعاني من الجفاف نتيجة للتسمم الغذائي.

 

كيف يتم علاج التسمم الغذائي الناتج عن اكل اللحم الفاسد 
عادة ما يمكن علاج التسمم الغذائي في المنزل ، ويتم حل معظم الحالات في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام.

إذا كنت مصابًا بتسمم غذائي ، فمن الضروري أن تظل رطبًا بشكل صحيح. يمكن أن تكون المشروبات الرياضية التي تحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليت مفيدة في ذلك. يمكن لعصير الفاكهة وماء جوز الهند استعادة الكربوهيدرات والمساعدة في التخلص من التعب .

تجنب الكافيين الذي قد يهيج الجهاز الهضمي الشاي الخالي من الكافيين مع تلطف الأعشاب مثل البابونج، النعناع ، و الهندباء قد تهدئة اضطراب في المعدة. 

يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل Imodium و Pepto-Bismol في السيطرة على الإسهال وقمع الغثيان.

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ومع ذلك ، يجب عليك مراجعة طبيبك قبل استخدام هذه الأدوية ، حيث يستخدم الجسم القيء والإسهال لتخليص الجسم من السموم. أيضًا ، قد يؤدي استخدام هذه الأدوية إلى إخفاء شدة المرض ويؤدي إلى تأخير البحث عن علاج متخصص.

من المهم أيضًا لمن يعانون من التسمم الغذائي الحصول على قسط كبير من الراحة.

 

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