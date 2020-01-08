توقف فورا | كيف تكتشف أن ما تتناوله لحم حمير

كشفت شيرين زكي مفتش الطب البيطري عن طريقة يمكنها الكشف عن اللحم الفاسد ولحم الحمير.



وكتبت منشور على الفيسبوك قائلة: "اختبار السكين بيكون بتسخين نصل السكينة جيدا على النار، والقطع في أنسجة لحوم ( نيئة ) ثم شم الرائحة المنبعثة " .



* اذا انبعثت رائحة كريهة لا تستهلك اللحوم لأن هذه الرائحة دلالة على فسادها .



* إذا انبعثت رائحة كريهة أشبه برائحة الكرشة أو الاسطبلات فهذه الرائحة تعطينا انطباع انها لحوم حمير .



* إذا انبعثت رائحة شواء لحم عادي هذا دليل على أن اللحوم سليمة ، و يمكننا استهلاكها بأمان .



