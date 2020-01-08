AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقف فورا | كيف تكتشف أن ما تتناوله لحم حمير

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements
نورا نبيل
كشفت شيرين زكي مفتش الطب البيطري عن طريقة يمكنها الكشف عن اللحم الفاسد ولحم الحمير.

وكتبت منشور على الفيسبوك قائلة: "اختبار السكين بيكون بتسخين نصل السكينة جيدا على النار، والقطع في أنسجة لحوم ( نيئة ) ثم شم الرائحة المنبعثة " .

* اذا انبعثت رائحة كريهة لا تستهلك اللحوم لأن هذه الرائحة دلالة على فسادها .

* إذا انبعثت رائحة كريهة أشبه برائحة الكرشة أو الاسطبلات فهذه الرائحة تعطينا انطباع انها لحوم حمير .

* إذا انبعثت رائحة شواء لحم عادي هذا دليل على أن اللحوم سليمة ، و يمكننا استهلاكها بأمان .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل شرائها .. علامات تؤكد أنك تتناول لحم حمير

أسباب رائحة الفم الكريهة.. 5 أمراض تنذر عن إصابتك بهذه الأمراض

ترشيحاتنا

ترامب يعلن: هكذا سنعاقب إيران على الضربة الصاروخية لـ قواتنا

بلون موحد دون فرقعة زيت.. طريقة تحمير الدجاج الكامل

فيديوجراف | الأفضل في أفريقيا 2019.. لماذا تعاطفت الجماهير مع ساديو ماني

مجزرة إقالات في تركيا | تفاصيل

بعد صفعة إيران.. ترامب يلقي خطاباً في هذا التوقيت

متحدية الطقس البارد | رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته

لو ابنك بينسى بعد المذاكرة.. 5 أسباب وراء المشكلة

الشتاء وقلة المعروض من الأسماك.. معاناة سنوية لـ صيادي عزبة البرج