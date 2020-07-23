قبل شراء لحمة العيد.. تعرف علي قطعيات الذبيحة وطرق طهيها

يستعد الكثير من الاشخاص لعيد الاضحي وشراء اللحوم وقدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها بالفيسبوك قطعيات اللحمه المختلفة واجزاء الذبيحة وطرق طهيها:









الرأس:

ـ وتسمى بلحمة الرأس، ونستخرج منها اللسان والمخ وبعض قطع اللحم ، ينظف اللسان ويقشر ويسلق ويحمر، أو يعد بالطاجن الفخار.

ـ أما المخ يسلق سلقًا خفيفًا ويحمر بالبيض والبقسماط، أو يحمر بإضافة الفلفل الألوان والثوم الأخضر مع البهارات ويقدم.

ـ أما لحمة الرأس، فيمكن إعدادها في صينية بالفرن أو عمل طواجن بالحمص، والصلصة.









الرقبة:

وتسمى بالدوش، وهي جزء غني باللحم السميك، ويمكنك تقطيعها وسلقها، لتحصلي على مرق غني بالنكهات.

الكتف:

يسمى أيضا بالزند، وهي قطعة قوية ودسمة، ذات نسيج لحم خشن، ومتداخلة مع عظام الكتف، تحتاج إلى وقت طويل في الطهي وتستخدم في السلق.

الضلوع " الريش":

تمتد الضلوع من الكتف إلى البطن وهي غنية باللحم، هي لذيذة الطعم لما تحتويه من عصارة وسوائل كثيرة لقربها من العظم، وتصلح للشواء، أو تطبخ في الفرن.

بيت الكلاوي:

جزء أقل كثافة ونسيجه ناعم لذلك نأخذ منه قطع الستيك والفيليه، ولا يحتاج إلى وقت في الطهي وغني بنكهته الخاصة، فلا يتطلب كثير من التتبيل وهو الأكثر استخدامًا في أجزاء الذبيحة.

وش الفخذ:

تتشابه بعض الشيء مع لحمة الكتف من حيث إنها سميكة وخشنة وتستخدم في السلق.

موزة الفخذ:

قطعة قليلة الدسم ومتكدسة اللحم نستخرج منها قطع الإسكالوب، والباقي يقطع إلى قطع صغيرة لعمل كباب الحلة أو للطهي العادي، لكونها لا تحتاج لوقت أثناء الطهي.

الجنب:

وتُسمى هبرة البطن، وتقطع إلى قطع مستطيلة ورقيقه وتؤخذ منها شرائح الاستيك.

الصدر :

هو أسفل الضلوع، و ممتلئ بالدهون ويمكنك استخدمه في الفرم لما يحتويه من دهون أو يمكن استخدامه في عمل الطواجن الدسمة .

موزة الذراع:

قليلة الدسم وقليلة اللحم وتشوى بالفرن، بعد إزالة العضل منها أو ما يسمى بالدهن الفضي، لكونه يشد بمجرد أن يلمس النار، أو تستعمل في الطهي والفرم.

الذيل ”العكاوي”:

ينزع عنها الجلد وتقطع إلى حلقات وهي مليئة بالعظم وقليلة اللحم وتسلق، ثم تحمر أو توضع بالفرن، كما تستخدم في عمل الطواجن.

الأرجل "الكوارع ":

وتختلف الأرجل الأمامية عن الخلفية من حيث الطعم والدسامة ويفضل الأرجل الخلفية في عمل الكوارع حيث تنظف من الشعر وتسلق مع التوابل وتخلى من العظم بعد السلق وتقطع.

الأمعاء “الممبار” :

تنظف جيدًا وذلك بقلبها من الداخل وغسلها جيدًا بالملح والخل، ولها العديد من الحشوات، ثم تسلق وتُحمر في الزيت.

الكبدة:

يجب أن تتجمد بعض الشيء، و تقطع إلى شرائح رفيعة لتنضج بشكل أسرع مع التوابل.

الكلاوي والقلب والطحال:

يسلقوا جميعًا ويقطعوا حلقات ويتم تحميرهم .

الكرشة:

وهي معدة الذبيحة، تكحت بالسكين للتنظيف وتغسل بالماء والملح تحت ماء جاري حتي تنظف تمامًا، ثم تستخدم في عمل طاجن بالحمص في الفرن.

الفشة:

تسلق ثم تقطع، وتحمر مع التوابل وتأكل مع الكبد والكلاوي والمخ، أو تربط وتُرص في طاجن وتُسقى بصوص الطماطم وتدخل الفرن.