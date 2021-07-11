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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أهمها الانتفاخات .. 7 علامات تأكد منها عند شراء الأضاحي

أضاحى العيد
أضاحى العيد

قال  الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن أول شيء  يجب التأكد منه عند شراء الأضحية،  توجه نظر الأضحية لأعلى وليس لأسفل والذى يشير بدوره للحيوية والنشاط وخلو الأضحية من أى إفرازات دمعية أو مخاطية.

وأضاف" سليمان  " ، خلال  تقرير خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أهم علامات جودة الأضاحى أيضًا خلو الفم من أى تشققات أو التهابات، وعدم وجود أى انتفاخات فى منطقة البطن وصعوبة نزع شعر الأضحية بسهولة بالإضافة للتأكد من لمعان الجلد والذى يدل على زيادة الناتج من لحوم الأضحية.

وأشار إلى أنه يجب التأكد من نشاط الأضحية واستجابته ووجود الخصيتين فى الأضحية وخلوها من أى تضخم أو تورم ، لافتا إلى أنه فى حالة اكتشاف أى أمراض  فى الأضحية يتم تواصل المواطنين مع قطاع الثروة الحيوانية  بوزارة الزراعة، وفى حالة عدم وجود أى خبرة لدى المواطن عند شرائه الأضحية، عليه أن يتوجه لأقرب  إدراة زراعية وبيطرية لشراء الأضحية.

يذكر أن محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، صرح مؤخرا  أن الوزارة تنفذ زيارات لأسواق المواشى والقرى للاطمئنان على سلامة الأضاحي.

وأضاف محمد القرش،  أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المواطنين لإتمام عملية الأضحية ، وانهم  يراقبون الأسواق لبيع اللحوم الحية، وعمل زيارات للتأكد من جودة الأغذية، واللحوم المطروحة فى الأسواق حتى نتأكد أنها مضمونة وعلى أعلى مستوى، إلى جانب عمل زيارات تفتيش اللحوم الحمراء والمذبوحة للتأكد من سلامتها وجودتها طبقاً للمواصفات المصرية.


وفى سياق آخر، كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، خطة الوزارة في توفير الأضاحي وأسعارها وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

 

وأشار إلى أن الوزارة تحاول تنظيم السوق وهناك لجان تخرج من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من سلامة اللحوم الحية التي تباع في الشوارع أو المحال المختلفة والمناطق المختلفة لتقديم منتج للراغبين في التضحية.

وأكد أن هناك لجانا من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع المديريات والقطاعات والهيئات المختلفة داخل الدولة المصرية المهتمة بفكرة الرقابة على صحة وسلامة الغذاء، ومن خلال هذه اللجان يتم التأكيد والتشديد على جودة اللحوم المقدمة، سواء اللحوم البلدية أو المستورة أو المجمدة.

ولفت إلى أن الأسعار تتفاوت وتتراوح حتى 65 جنيه، فتصل من 58 إلى 60 جنيه بالنسبة للأبقار، وتصل إلى 55 جنيه بالنسبة للجاموس.

عيد الأضحى الثروة الحيوانية سلامة الغذاء اللحوم الحمراء تفتيش بيطرية الثروة الحيوانية والداجنة

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