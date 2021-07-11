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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة: زيارات لـ أسواق المواشي للاطمئنان على سلامة الأضاحي .. فيديو

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تنفذ زيارات لأسواق المواشى والقرى للاطمئنان على سلامة الأضاحي.

وأضاف محمد القرش، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المواطنين لإتمام عملية الأضحية.

بيع اللحوم الحية

وأشار  محمد القرش إلى أننا  نراقب الأسواق لبيع اللحوم الحية، وعمل زيارات للتأكد من جودة الأغذية، واللحوم المطروحة فى الأسواق حتى نتأكد أنها مضمونة وعلى أعلى مستوى، إلى جانب عمل زيارات تفتيش اللحوم الحمراء والمذبوحة للتأكد من سلامتها وجودتها طبقاً للمواصفات المصرية.

وفى سياق آخر، كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، خطة الوزارة في توفير الأضاحي وأسعارها وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،: "هناك جهات إنتاجية ، لتقديم اللحوم للإخوة الفلاحين والراغبين في التضحية، لافتا إلي أن الوزارة سمحت باستيراد أكثر من 96 ألف رأس من الماشية.

وأشار إلي أن الوزارة تحاول تنظيم السوق وهناك لجان تخرج من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من سلامة اللحوم الحية التي تباع في الشوارع أو المحال المختلفة والمناطق المختلفة لتقديم منتج للراغبين في التضحية.

وأكد أن هناك لجان من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع المديريات والقطاعات والهيئات المختلفة داخل الدولة المصرية المهتمة بفكرة الرقابة على صحة وسلامة الغذاء، ومن خلال هذه اللجان يتم التأكيد والتشديد على جودة اللحوم المقدمة، سواء اللحوم البلدية أو المستورة أو المجمدة.

ولفت إلى أن الأسعار تتفاوت وتتراوح حتى 65 جنيه، فتصل من 58 إلى 60 جنيه بالنسبة للأبقار، وتصل إلى 55 جنيه بالنسبة للجاموس.

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أكد  الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مشروع هدهد يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للتبادل الفعال مع هذا التطبيق، حيث يسأل الفلاح عن أسعار المحاصيل والتفاصيل الخاصة بالمناخ وبعض الأمراض والتوصيات.

 

وأضاف "القرش" خلال برنامج الحقيقة المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" ،  أن عمليات التحول الرقمى في قطاع الزراعة تتم على قدم وساق، وهناك مشروعات عديدة جرى تنفيذها من خلال التحول الرقمى.

 

ونوه متحدث وزارة الزراعة ، إلي أن كارت الفلاح يعد اللبنة الأساسية لتطوير التحول الرقمى،   لافتا إلى أن تطبيق  هدهد يتم تحميله على الموبايل أندرويد.

 

الزراعة تكشف أسباب تفاوت أسعار اللحوم
 

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في المجال الزراعي وخاصة القطاع الحيواني واضحة جدا.

 

وأضاف "القرش"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لدينا كميات كبيرة من اللحوم المعروضة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في سبيل تغطية طلبات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك".


وأشار: "متوسط الأسعار بالنسبة للخراف تتراوح ما بين 60 إلى 65 جنيها.. وبالنسبة للبقري تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيها، أما الجاموس فتتراوح أسعاره ما بين 55 إلى 60 جنيها أيضا"، مردفا: "اختلاف الأسعار يرجع إلى طبيعة المكان وشكل وأنوع الحيوانات".


شروط الأضحية

شروط الأضحية ورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى ، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:

1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.

2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.

3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».

4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

وزارة الزراعة أسواق المواشي سلامة الأضاحى اللحوم الحمراء الثروة الحيوانية توفير الأضاحي عيد الأضحى

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