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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فتحي مبروك: خطة موسيماني أمام كايزر تشيفز ذكية.. فيديو

موسيماني
موسيماني

أكد الكابتن فتحي مبروك، مدرب النادي الأهلي الأسبق، تفاؤله بفوز النادي الأهلي اليوم ببطولة دورى ابطال افريقيا، مشددًا على أن روح الأهلي جعلته يستحق هذه البطولة، كما أن وجود جميع لاعبي النادي الأهلي في هذه البعثة دليل على الروح الجماعية في النادي.

وأضاف "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه شاهد مباراة الأهلي في منزله، ويتوقف عند نقاط القوة والضعف في الفريق الأخر والعمل التكتيكي، متابعًا: "البطولات المتكررة للنادي الأهلي يمثل خطوة كبيرة بسبب الاستقرار الكبير".

وأوضح أن هناك استقرارا كبيرا في النادي الأهلي مما يجعل اللاعبين في ارتياحية كبيرة، مضيفًا: "خطة موسيماني ذكية وتعامل بشكل كبير وكان واثق في اللاعبين ونجوم الفريق"، مشددًا على أن التحول من الناحية الدفاعية للهجومية جيدة جدًا والأهلي وصل لمرمى كايزر تشيفز بشكل كبير.

 

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أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، والثانية على التوالي، مؤكداً أنه كان يثق في تحقيق ذلك الإنجاز.

وقال الشحات عقب المباراة: «بطولة إفريقيا هي البطولة المفضلة لجمهور الأهلي، ونعلم أنهم يحبونها بشدة.. ولهذا  أخذنا على أنفسنا عهداً بعد كأس العالم للأندية أن نفوز بالبطولة ونجحنا في تحقيق ما وعدنا به».


وأشار الشحات إلى ما قاله بيتسو موسيماني للاعبين بين شوطي المباراة، حيث طالبهم بضرورة الهدوء، وألا يستعجلوا الفوز ، خاصة بعد طرد لاعب كايزر تشيفز قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، وقال: «الحمد لله نفذنا تعليماته، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول وفزنا بالمباراة».


وكشف الشحات أن أول تهنئة جاءت له من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه حرص على الرد على تهانيهم، كما أنه تلقى التهنئة من والدته والكثير من أقاربه وأصدقائه.

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