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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي: غرفة عمليات مركزية لحماية الأطفال بلا مأوى خلال عيد الأضحى

غرفة عمليات وزارة
غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى خلال عيد الأضحى

في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع حالة الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شكل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى غرفة عمليات مركزية خلال فترة العيد للتواصل والاستجابة للبلاغات الواردة من خلال الخط الساخن 16439.

 

ومن المقرر أن تجوب الوحدات المتنقلة للبرنامج وفرق التدخل السريع الشوارع للبحث والتعامل مع الأطفال بلا مأوى والكبار بلا مأوى، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة ونقلهم لدور الرعاية.

 

من جانبه، قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فرق البرنامج رفعت حالة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى بنشر الوحدات المتنقلة، بالإضافة لاستمرار تلقى البلاغات الواردة على الخط الساخن 16439 بوجود حالات لأطفال أو كبار بلا مأوى.

 

وأضاف يوسف أن فريق البرنامج تلقى تدريبًا على أعلى مستوى للتعامل الجيد مع الحالات في الشارع، مشيرًا إلى أن الفريق يتكون من أخصائي اجتماعي ونفسي ومسعف وأخصائي نشاط واخصائي إدارة حالة.

 

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تعامل مع ١٨٩ شكوى سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي.

 

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى أو بلاغات بانتهاكات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأطفال بلا مأوى التضامن الاجتماعي نيفين القباج عيد الأضحى الشكاوى الحكومية

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