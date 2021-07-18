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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضاحي يستقبل نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان بمقر نقابة المهندسين المصرية

نقيب مهندسي طرابلس
نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان

 

استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، اليوم الأحد، المهندس بهاء حرب نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان، بمقر النقابة العامة للمهندسين برمسيس.


وناقش النقيبان دعم أوجه التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية ونقابة مهندسي شمال لبنان 
كما تطرق اللقاء الذي ساده كثير من الود والمحبة إلى مناقشة ضوابط وقواعد مزاولة المهنة وقواعد منح درجة الاستشاري من خلال نقابة المهندسين المصرية وذلك لتطبيقها بنقابة مهندسي لبنان.


وتطرق اللقاء إلى الموقف الحالي بدولة لبنان الشقيقة وكيفية تقديم الدعم المصري عن طريق النقابة والمكاتب الاستشارية المصرية في إعادة إعمار لبنان، عندما تتاح الفرصة لذلك.


شهد اللقاء مناقشات عديدة حول الوضع الهندسي وأهم القضايا الهندسية في الوطن العربي، كما حرص المهندس بهاء حرب على تفقد مبني نقابة المهندسين المصرية والذي يصنف كأحد المباني الاثرية حيث يعود بنائه لعام ١٩٤٦ وبوصف نقابة مهندسي مصر أقدم وأعرق النقابات الهندسية والتي تضم أكبر تجمع هندسي علي المستوي العربي والأفريقي.


وقام الضيف الكريم بزيارة مسرح النقابة وقاعة عثمان أحمد عثمان وكذلك تفقد اللوحات التي تضم صورا لنقباء مهندسي مصر من بداية نشأتها وحتى اليوم استكمالا لحديث تاريخ نقابة المهندسين المصرية.


تضمنت الزيارة أيضا زيارة مبني اتحاد المهندسين العرب الملحق بالنقابة العامة للمهندسين ومناقشة بعض الأمور الهندسية علي المستوي العربي.


وقام المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بتسليم درع نقابة المهندسين المصرية لنقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان معبرا عن حفاوة الاستقبال الضيف الكريم.


استقبل نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان اليوم المهندس حسن عبدالعليم امين عام نقابة المهندسين والمهندس احمد حشيش امين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة واللواء هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة والمهندس مايكل البدراوي أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.


جدير بالذكر أن المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين كان قد استقبل اليوم أيضا برقية تهنئة  من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قدم خلالها خالص التهاني باسم الكنيسة القبطية المصرية لنقابة المهندسين  بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك  اعاده الله علي جموع الشعب المصري ومصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام.

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النقابة العامة للمهندسين

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