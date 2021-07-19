مشهد مخيف .. دبة تنهش مدربة سيرك بوحشية أمام الجمهور

هجوم مرعب

تعرضت مدربة سيرك لهجوم مروع ومرعب من قبل دبة أمام متفرجي السيرك المذعورين من أطفال وعائلات في سرك بدولة روسيا.

وتوضح لقطات صورها أحد رود السرك، الدبة المفترسة التي كانت ترتدي فستان و قبعة وردية، وهي تهجم بشكل مفاجئ على احدى مدربات السرك وتغرز مخالبها الحادة بجسد المدربة خلال العرض ، وذلك قبل ان يتم سحب الدبة المتوحشة من رقبتها وابعدها عن المدربة عبر اثنين من عارضي السرك، في مدينة بيريزوفسكي بمنطقة كيميروفو.

وبحسب ما نشرته صحيفة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقعت الحادثة المروعة بسرك متجول يوم السبت الماضي ، أمام الأطفال وأسرهم ، الذين كانوا يحتموا بالسياج المصور به قفص السيرك.

وبين الفيديو أيضا مدرية السيرك وهي تسقط على الأرض من قوة الم الهجوم، حين هاجمتها الدبة بشكل مفاجأ وعنيف.

بينما لم تكتف الدبة المتوحشة بهجومها الأول على مدربة السرك، لتهاجمها مرة أخرى ، قبل أن يندفع مدربو السيرك نحو الدبة وجرها بعيداً عن المدربة صاحبة الحظ السيئ.

ويقال أن مدربة السرك تعرضت لجروح بسيطة وانها لم تحتاج إلى العلاج أو الذهاب إلى المشفى جراء الهجوم الذي عرضت له من قبل الدبة .