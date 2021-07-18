الاتحاد السكندري يعلن المزايدة العامة لاستغلال المباني بفرع النادي

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن المزايدة العامة لاستغلال مبان بمساحات مختلفة للبنوك والوكالات التجارية الكبرى بفرع النادي بسموحة لمدة عشر سنوات.

وأعلن أيضا محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مفاجآت عديدة لجمهور ومحبي النادي السكندري بالإسكندرية.

وأكد محمد مصيلحي أنه سيتم انشاءات عديدة لصالح نادي الاتحاد السكندري وعلى رأسها استاد كامل باسم نادي الاتحاد السكندري في منطقة برج العرب يحتوي على مجمع صالات وفندق ومركز علاج للإصابات علي أعلي مستوي.

وأعلن أيضا محمد مصيلحي في مفاجآته للجمهور السكندري ومحبي الاتحاد عن "كارت اتحاداوي" والذي يحمل العديد من الخصومات والعروض لحامليه من أعضاء النادي ومشجعيه.

ويعد ذلك الإصدار الأول في الوطن العربي والثالث على العالم بعد تطبيقه نادي برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

وأوضح محمد مصيلحي أنه يتم تنفيذ الفرع المرحلة الثانية لفرع النادي بسموحة في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ووجه محمد مصيلحي الشكر للواء طارق زغلول مفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس الجهة المتعاقدة لتنفيذ فرع نادي الاتحاد السكندري ببرج العرب والذي يتضمن إنشاء استاد زعيم الثغر.

ويحرص محمد مصيلحي على تقديم كافة الخدمات التي تساهم في تقدم نادي الاتحاد السكندري ومنافسة الأندية العالمية والمحلية .

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