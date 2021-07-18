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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل شئون الحرمين الشريفين يكشف سبب تغيير كسوة الكعبة كل عام.. فيديو

تغير كسوه الكعبة
تغير كسوه الكعبة

قال الدكتور أحمد الشويعر وكيل شئون الحرمين الشريفين ، إن هناك الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها ألي بيت الله الحرام والي زوار بيت الله ، من ضمنها تغير ثوب الكعبة وهو الأمر الذي يتم كل عام علي التوالي ويجب أن تكون الكسوة مناسبة ألي أجواء هذا البيت المعظم.

 

وأضاف الشويعر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن كسوه الكعبة يتم تغيرها كل عام في يوم 9 ذو الحجة بمراسم معهودة ، لافتا أننا نستعد ألي تفويج الحجاج ألي عرفة .

 

وأوضح الشويعر ، أن المملكة العربية السعودية تسعي لتقديم الخدمات المتكاملة للحجاج وفقا للإجراءات الاحترازية الأزمة للوقاية من فيروس كورونا .


اقرأ أيضا : عودة الصلاة في الحرم المكي بعد غياب 7 أشهر بسبب جائحة كورونا.. تفاصيل

 

كشف الدكتور أحمد الشويعر مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية بالحرم المكي، كواليس عودة الصلاة  في الحرم المكي بعد غياب 7 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال الشويعر :" المسجد الحرام يستقبل المواطنين لأول مرة منذ 7 أشهر، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من العمرة والتي ستبلغ 15 ألف معتمر و40 ألف مصلٍ بـ 75% من الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفي، ستكون للمقيمين بالداخل".

ونوه إلى أن هناك مراحل تدريجية لتنظيم العمرة منعًا للتكدس في ظل إجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار مدير إدارة الشئون العلمية والثقافية بالحرم المكي، إلى أنه يتم تقييم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أداء العمرة أول بأول.

وسمحت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد لأول مرة منذ سبعة أشهر لمواطنيها والمقيمين بأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي.

وكانت الرياض سمحت لهؤلاء بأداء العمرة في وقت سابق.

وعلى غرار دول العالم، فقد شددت المملكة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت السعودية سمحت في وقت سابق من أكتوبر للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد توقف استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.

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