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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفاصيل الكاملة لمعاقبة شريف إكرامي بـ 100 ألف جنيه بسبب تهنئة الأهلي.. فيديو

شريف إكرامي
شريف إكرامي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أحمد فتحي، لاعب بيراميدز الحالي، حرص على دعم فريقه السابق الأهلي، قبل نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز، إلا أنه طُلب منه حذف دعمه من على حسابه على «إنستجرام»، وهو ما استجاب له اللاعب.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أحمد فتحي استفسر عن طلب إدارة نادي بيراميدز، حذفه رسالة دعمه للأهلي، ليتم إبلاغه بأنه لاعبًا في بيراميدز وليس الأهلي، وبالتالي عليه عدم دعم فريق منافس، ليستجيب اللاعب ويحذف ما كتبه من دعم للمارد الأحمر.

أزمة فتحي و إكرامي 

 

وتابع هاني حتحوت، أن شريف إكرامي، وجه التهنئة للنادي الأهلي وجماهيره، بمنشور كتبه على حساباته على السوشيال ميديا، إلا أن هذه التغريدة لم تمر مرور الكرام، حيث طُلب منه حذف ما كتبه، وهو ما دفع اللاعب للاستفسار عن السبب، ليلقى نفس الرد الذي تلقاه أحمد فتحي، إلا أن إكرامي رفض حذف ما كتبه.

واختتم هاني حتحوت، أن شريف إكرامي، أكد أنه يعرف دوره جيدًا داخل نادي بيراميدز، وما كتبه للحفاظ على علاقته بالنادي الأهلي وجمهوره، وهو ما أصر على رفضه حذف تهنئته لناديه السابق، ليتم تغريمه 100 ألف جنيه، بقرار من هاني سعيد المدير الرياضي بالنادي، وهو ما تقبله اللاعب.
 

هاني حتحوت احمد فتحي بيراميدز دوري ابطال افريقيا كايزر تشيفز شريف إكرامي هاني سعيد

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