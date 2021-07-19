قمصان يكشف عن نصائحه لشريف وموقف موسيماني فى السوبر وخطأ الشناوي

كشف سامي قمصان المدرب العام بالجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، عن نصائحه لمحمد شريف مهاجم الفريق الحالي فور عودته إلى صفوف الفريق قادمًا من إنبي.

وقال قمصان في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"تحدثت مع شريف منذ عودته للأهلي قادمًا من إنبي، وقلت له أول واحد قرر رجوعك للنادي كان بيتسو موسيماني".

وتابع :"طلبت من محمد شريف تحسين بعض النواقص وهو بدأ العمل لتطوير نفسه، وشريف لديه الشغف لتحقيق مكانة أفضل واقتنع بكلامي".

موقف مع موسيماني عقب السوبر الإفريقي

وكشف قمصان عن موقف تعرض له مدرب الفريق بيتسو موسيماني عقب مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان، قائلاً :"بعد مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان الجماهير كانت تطالبنا بأفريقيا، وموسيماني طلب منّي ماذا يقصد الجمهور؟ قلت له التتويج بأفريقيا ورد (احنا لسه مفرحناش)"

قمصان كشف عن دور قام به مع مدافع الفريق رامي ربيعة، قائلاً :"رامي ربيعة كان سيذهب إلى المقاولون العرب وتحدثت مع اللاعب أن موسيماني يثق به، وبالفعل ربيعة شارك في مباريات كثيرة بعد ذلك".

وعن خطأ محمد الشناوي في مباراة بيراميدز الأخيرة، أوضح :"تعاملنا في خطأ محمد الشناوي بعد مباراة بيراميدز ولا أكنه موجود، ولو تعاملنا في كل خطأ لأي لاعب سنلعب بـ90 تشكيل في الموسم".