الفراخ بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 19-7-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو
الدواجن البلدى : بين 34- 35 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 32 و35 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 29- 30 جنيهًا للكيلو
البانيه : 60 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الامهات البيضاء : 20 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021 فى السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : من 5.5 -8.5 جنيه
أسعار البيض اليوم الاثنين 19-7-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 43.5 جنيه للطبق أما سعر البيض البلدي 45 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 19-7-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 45 جنيهًا للكيلو.