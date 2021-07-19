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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ 20 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-7-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 19-7-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 34- 35 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 32 و35  جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي :  50 جنيها للكيلو

الدواجن  الامهات البيضاء :  20 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الاثنين 19-7-2021  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 5.5 -8.5  جنيه
 

أسعار البيض اليوم الاثنين 19-7-2021  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40 جنيهًا للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 43.5 جنيه للطبق أما سعر البيض البلدي 45  جنيها.

 

أسعار البط اليوم الاثنين 19-7-2021  في السوق المحلية: 
أسعار البط اليوم ترواحت بين 44- 45  جنيهًا للكيلو.

الدواجن اسعار الدواجن البيض أسعار الكتاكيت اسعار البيض أسعار البط

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