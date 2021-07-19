البترول تنفي شائعات وجود بنزين مغشوش داخل محطات تموين السيارات

مطابقة للمواصفات..

نفت الهيئة المصرية العامة للبترول ما نشر من شائعات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات.

وأكدت هيئة البترول، عدم صحة هذه الشائعة، حيث يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات بنزين عشوائية من محطات الوقود وتحليلها وان نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة، مؤكدة أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة درجة الجودة.

تحاليل لعينات البنزين

وأشارت إلى أنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسئولي شركات التسويق وهو يؤكد صلاحية ودرجة اوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق.

وأكدت أن الجهات الرقابية المختصة تقوم بمتابعة جودة المنتج ومنع اي تلاعب، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات وفي حالة وجود اي شكوي من اي محطة سرعة الإبلاغ عن هذه المحطة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت قيامها بالغش.

هذا فيما عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مصر تخطو نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين.

واضاف التقرير، أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول والسولار خلال عامين، عن طريق خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات التي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار ذاتيا ما يدعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

الاكتفاء الذاتي من البنزين

وبدأت مصر خطواتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للعمل بعدة ملفات في نفس التوقيت، فضخت استثمارات في مشروعات اكتشافات البترول ووضعت استراتيجية لزيادة معدلات الانتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعي للآبار والحقول القديمة من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.

وفي نفس الوقت سعت الدولة إلى خفض فاتورة استيراد البترول بنشر ثقافة الاعتماد على الغاز الطبيعي بديلا للبترول، وخلال عام 2019 اكتشفت وزارة البترول نحو 55 حقل بترول وغاز جديدا، وعملت الشركات في البحث والتنقيب في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والدلتا وسيناء وغيرهم، ويبلغ حجم الانتاج نحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز الطبيعي.