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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شباك العربية|أم تنقذ طفلها من الاختطاف في اللحظات الأخيرة.. شاهد

أم تنقذ طفلها من
أم تنقذ طفلها من الإختطاف في اللحظات الأخيرة

تتحول الأنثى من الرقة والنعومة والحنان إلى وحش مفترس فور تعرض أحد أطفالها إلى خطر أو أذى حتى و إن كان صغيرا، و لكن ماذا لو كان الخطر هو خطف طفل من أمه، عليك أن تتوقع ردة فعل مخيفة من أي أم . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة تمكنت من إنقاذ نجلها من محاولة خطف مروعة في شوارع كوينز ، بولاية نيو يورك بأمريكا و لكنها تمكنت من الإفلات من قبضة الخاطف هي وطفها بأعجوبة . 

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سجلت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى أحد المباني في الشارع الذي حدث فيه عملية خطف الصبي الصغير ولكن كانت بطولة الام و شجاعتها المسيطرة على المشهد في لقطات الكاميرا. 

ظهرت السيدة  تنتزع الصبي من داخل السيارة عبر أحد نوافذها، و فرار الخاطف بسرعة قبل أن تصل الشرطة و ذلك بعد أن قامت السيدة بالصراخ و قام أحدهم بإبلاغ الشرطة. 

 الشرطة الأمريكية قامت بفحص و تفريغ كاميرات المراقبة، و توصلت إلى صورة تقريبية للمجرم و تعهدوا للسيدة بالقبض عليه . 

https://www.mirror.co.uk/news/us-news/moment-mum-saves-five-year-24562345

 

سيدة كاميرات المراقبة خطف صبي الشرطة الأمريكية

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