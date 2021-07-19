شباك العربية|أم تنقذ طفلها من الاختطاف في اللحظات الأخيرة.. شاهد

تتحول الأنثى من الرقة والنعومة والحنان إلى وحش مفترس فور تعرض أحد أطفالها إلى خطر أو أذى حتى و إن كان صغيرا، و لكن ماذا لو كان الخطر هو خطف طفل من أمه، عليك أن تتوقع ردة فعل مخيفة من أي أم .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة تمكنت من إنقاذ نجلها من محاولة خطف مروعة في شوارع كوينز ، بولاية نيو يورك بأمريكا و لكنها تمكنت من الإفلات من قبضة الخاطف هي وطفها بأعجوبة .

سجلت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى أحد المباني في الشارع الذي حدث فيه عملية خطف الصبي الصغير ولكن كانت بطولة الام و شجاعتها المسيطرة على المشهد في لقطات الكاميرا.

ظهرت السيدة تنتزع الصبي من داخل السيارة عبر أحد نوافذها، و فرار الخاطف بسرعة قبل أن تصل الشرطة و ذلك بعد أن قامت السيدة بالصراخ و قام أحدهم بإبلاغ الشرطة.

الشرطة الأمريكية قامت بفحص و تفريغ كاميرات المراقبة، و توصلت إلى صورة تقريبية للمجرم و تعهدوا للسيدة بالقبض عليه .

https://www.mirror.co.uk/news/us-news/moment-mum-saves-five-year-24562345