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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجانا.. مجازر القاهرة تستقبل أضاحي المواطنين خلال أيام العيد

مجازر
مجازر

تستقبل كافة المجازر الحكومية بالقاهرة اليوم  ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) أضاحي المواطنين مجانا حتى آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على تيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم .

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وأكد محافظ القاهرة حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد..

ونوه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى أنه سيتم تحرير محاضر بيئة  لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن  قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .

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مجانا.. مجازر القاهرة تستقبل أضاحي المواطنين خلال أيام العيد

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