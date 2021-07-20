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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تطهير وتعقيم جبلي الصفا والمروة لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من المشاعر المقدسة

الصفا والمروة
الصفا والمروة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بغسيل جبلي الصفا والمروة وتعقيمهما، استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد عودتهم من المشاعر المقدسة.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام تقوم بتطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، من خلال 25 من القوى العاملة الذين يقومون بعمليات الغسيل والتعقيم، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.
 

ويتم تطهير جبلي الصفا والمروة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة في العناصر والأدوات المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة، وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.
 

وفي سياق متصل، تفقد وزير الحج والعمرة السعودي المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ورئيس الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، مخيمات الحجاج ، ضمن الجولات الميدانية اليومية للاستماع لملحوظات ضيوف الرحمن والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من منطلق إشراف الوزارة و الهيئة.
 

وجرى - خلال الجولة التفقدية - الوقوف على الملحوظات الواردة لمركز الشكاوى والبلاغات واتخاذ قرارات فورية تضمن معالجة أي قصور في تقديم الخدمة وإحالة الكيانات المقصرة إلى الجهات الرقابية ولجان النظر.
 

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تلك الجولات التفقدية بدأت منذ استقبال طلائع الحجاج حتى وصولهم لمشعر منى، وستستمر حتى نهاية موسم الحج، وأسفرت تلك الجولات الرقابية الميدانية عن رصد بعض الملحوظات، وتحديد الكيانات المتسببة فيها، وتكليف الجهة المختصة بمعالجتها بشكل عاجل وطارئ، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الرضا.
 

وأكدت الوزارة أن تلك الجولات تأتي ضمن جهود القائمين في وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة على متابعة منظومة مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن وجاهزية المشاعر والبنى التحتية بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير تقديم الخدمات في مختلف مراحل موسم الحج.

المسجد الحرام تعقيم تطهير الحجاج المشاعر المقدسة

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