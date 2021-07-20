أعطاهم العيدية.. محافظ القاهرة يشارك الأيتام فرحتهم بالعيد.. فيديو وصور

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بزيارة دار الهنا لرعاية الأيتام بمصر القديمة، لتقديم التهنئة للأطفال بمناسبة عيد عيد الأضحى المبارك، حيث قام بتوزيع الهدايا وعيدية و لحوم الأضاحى.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة أقسام الدار المختلفة والأنشطة المقدمة فيها وغرف إقامة الأطفال والمكتبة، واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال الأيتام.



وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدار للأطفال وجهود القائمين عليها لدمجهم في المجتمع كأفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

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وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على تقديم الدعم المادى والمعنوى الكامل وكل أوجه المساعدة للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

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