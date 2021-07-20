عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رايحين على الأسوء.. مسؤل لبناني: لا حل لأزمة الدواء إلا عبر هذه الخطوات

لبنان
لبنان

قال رئيس لجنة الصحة النيابية  فى لبنان النائب عاصم عراجي، أنه لا حل لأزمة الدواء إلا بوقف التهريب والاحتكار والتخزين ودعم الصناعة الوطنية، وتشكيل حكومة لوقف الانهيار المالي المخيف، وتدخل المؤسسات الدولية للمساعدة، قائلا:" وإلا نحنا رايحين على الأسوء" وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وكان قد بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، وحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وعدد من المعنيين، أزمة الدواء في لبنان بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الأدوية، وابقائه على أدوية أساسية أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في لبنان وخصوصا مع الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية.

txt

بينيت: لن نسمح للوضع في لبنان بتهديد أمننا

txt

جيش الاحتلال يرد على صواريخ لبنان بقصف مدفعي

وطالب المجتمعون، مصرف لبنان المركزي بضرورة الالتزام بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة للأدوية وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021.

وأكد الرئيس اللبناني، أهمية معالجة الأسباب التي أدت الى حصول ازمة الدواء، مشددًا على ضرورة الوصول الى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء في لبنان للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، بدءًا من وزارة الصحة وامتدادًا إلى الصيدليات ومستوردي الأدوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية.

 

رايحين على الأسوء لبنان رئيس لجنة الصحة النيابية ميشال عون حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أزمة الدواء في لبنان

ترشيحاتنا

حكم ذبح الأضحية بآلة الصعق الكهربائي.. دار الإفتاء تجيب

أمطار ورطوبة.. تفاصيل طقس و درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى

مكافأة على الانضباط.. جلسة مانيكير وباديكير لفيلة أفريقية.. صور

إيفرتون يوقف نجمه بسبب تحقيق الشرطة معه

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون فى العلمين الجديدة.. صور

فوتبول داتا بيس: بايرن الأول عالميا والأهلي في المركز الـ25 والزمالك الـ135

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وحكم تصوير البهيمة

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

خلي بالك من خروفك.. قد تخسر الأضحية في هذه الحالة (فيديوجراف)

فيديوجراف.. وادي المغضوب عليهم.. لماذا نهى الرسول عن الوقوف عليه؟

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ