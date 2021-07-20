رايحين على الأسوء.. مسؤل لبناني: لا حل لأزمة الدواء إلا عبر هذه الخطوات

قال رئيس لجنة الصحة النيابية فى لبنان النائب عاصم عراجي، أنه لا حل لأزمة الدواء إلا بوقف التهريب والاحتكار والتخزين ودعم الصناعة الوطنية، وتشكيل حكومة لوقف الانهيار المالي المخيف، وتدخل المؤسسات الدولية للمساعدة، قائلا:" وإلا نحنا رايحين على الأسوء" وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وكان قد بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، وحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وعدد من المعنيين، أزمة الدواء في لبنان بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الأدوية، وابقائه على أدوية أساسية أخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في لبنان وخصوصا مع الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية.

وطالب المجتمعون، مصرف لبنان المركزي بضرورة الالتزام بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة للأدوية وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021.

وأكد الرئيس اللبناني، أهمية معالجة الأسباب التي أدت الى حصول ازمة الدواء، مشددًا على ضرورة الوصول الى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء في لبنان للمواطنين والحد من الأزمة القائمة، بدءًا من وزارة الصحة وامتدادًا إلى الصيدليات ومستوردي الأدوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية.