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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يرد على صواريخ لبنان بقصف مدفعي

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف المدفعية لمنطقة جنوب لبنان، وذلك ردا على إطلاق صاروخين على إسرائيل من لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه إسرائيل.

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صافرات الإنذار تدوِّي في الأراضي المحتلة بالقرب من حدود لبنان

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جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا، وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل.

وأضاف: "نظل على استعداد للدفاع عن إسرائيل على جميع الجبهات، وفي هذه الساعة لا توجد أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية".

جاء ذلك؛ بعد أن أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بسماع صافرات الإنذار تدوي في بلدة شلومي في الجليل الاعلى بالأراضي المحتلة، قرب الحدود مع لبنان.

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسئولين في الجيش الإسرائيلي قلقون من خطر تعزيز حزب الله نفوذه في لبنان في ظل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها هذا البلد.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن هذه المخاوف جاءت على لسان بعض الضباط والقادة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

 

ونقلت الصحيفة عن قائد الفرقة الـ91، العميد شلومي بيندر وهو مسئول عن حماية الحدود مع لبنان، قوله إن هناك خوف أن يستغل الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، "الفوضى في لبنان كفرصة له ويعمل على زيادة هيمنته وهيمنة إيران على الدولة.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن بيندر يعد أول ضابط إسرائيلي يدلي بتصريحات حول الأزمة في لبنان.

 

وأشارت التقارير العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس سيناريوهات لمستقبل لبنان من شأنها التأثير على الكيان الصهيوني أيضا.

 

وبموجب أحد هذه السيناريوهات، تستعد قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال أن يحاول آلاف اللبنانيين الوصول على متن قوارب إلى الحدود الإسرائيلية في محاولة لإيجاد مستقبل أفضل.

الاحتلال الاسرائيلي حسن نصر الله حزب الله القبة الحديدية جنوب لبنان

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