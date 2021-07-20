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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة طبية أمريكية: سلالة دلتا تشكل 80% من الإصابات بكورونا

صدى البلد

أعلنت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي أن سلالة دلتا من فيروس كورونا، الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند، أصبح يمثل أكثر من 80% من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة.


وقالت الدكتورة والينسكي - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ - إن "المتحور دلتا الآن يشكل 83% من الإصابات المتسلسلة في الولايات المتحدة"، مضيفة أن هذا يعد ارتفاعا هائلا عن نسبة 50% خلال اسبوع الثالث من شهر يوليو.
وأشارت مديرة المراكز الأمريكية إلى أن النسبة أعلى من ذلك في بعض المناطق في البلاد، خاصة في المناطق التي لديها نسبة تطعيم منخفضة ضد الفيروس.
وأوضحت (سي إن إن) أنه على الرغم من أن سلالة دلتا سريعة الانتشار إلا أن الأشخاص الملقحين ضد الفيروس يتمتعون بحصانة عالية ضد الأعراض الشديدة و الوفاة عند الإصابة بالمرض، لافتة في الوقت ذاته إلى أن 97% من الأشخاص الذين احتاجوا للدخول إلى المستشفيات عند إصابتهم بالفيروس كانوا غير ملقحين بينما 99.5% من الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بالفيروس كانوا من غير المحصنين أيضا.
 

فيروس كورونا الولايات المتحدة إصابات الفيروس المرض

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