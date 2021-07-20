الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة البنك الأهلي ..صور

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته مساء اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويفقد فريق الأهلي جهود 7 لاعبين في تلك المباراة وهم محمد الشناوي حارس المرمي ومعه اكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للإنضمام للمنتخب الإوليمبي في اليابان والذي سيشارك معه في إولمبياد طوكيو والتي تبدأ بمواجهة اسبانيا الخميس أيضاً.

وتشهد تشكيلة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي تغييرات بالجملة حيث سيدفع بعلي لطفي في حراسة المرمي أساسياً علي أن يكون مصطفي شوبير هو الحارس البديل ، بجانب عودة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن ومعه بدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويدرس موسيماني سيناريو آخر قد يلجأ إليه وهو ضمن حساباته ان يدفع بثنائي دفاعي وهو ياسر إبراهيم وبدر بانون علي أن أيمن اشرف في مركز الظهير الأيسر وأمامه علي معلول كجناح نظراً لان محمود كهربا لا يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة .

لقاح كورونا

ومن المقرر أن يقوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بعقد جلسة مع الجهاز الطبي لتقسيم اللاعبين إلي مجموعات للحصول علي لقاح فيروس كورونا تحسباً لأي مضاعفات قد تحدث لهم، ويختتم الفريق الاحمر تدريباته غدً بإستاد مختار التتش علي أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 22لاعباً للدخول معهم في معسكر ليلة المباراة.

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