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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فهد جمعة يظهر في تدريبات الأهلي

صدى البلد

ظهر فهد جمعه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بفريق الشباب بالأهلي في مران أبناء الرداء الأحمر بالتتش اليوم.

وعاد الفريق الأحمر لتدريباته مساء اليوم بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

ويفقد فريق الأهلي جهود 7 لاعبين في تلك المباراة وهم محمد الشناوي حارس المرمي ومعه اكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للإنضمام للمنتخب الإوليمبي في اليابان والذي سيشارك معه في إولمبياد طوكيو والتي تبدأ بمواجهة اسبانيا الخميس أيضاً.

وتشهد تشكيلة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلي تغييرات بالجملة حيث سيدفع بعلي لطفي في حراسة المرمي أساسياً علي أن يكون مصطفي شوبير هو الحارس البديل ، بجانب عودة محمد هاني لمركز الظهير الأيمن ومعه بدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وحمدي فتحي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.

ويدرس موسيماني سيناريو أخر قد يلجأ إليه وهو ضمن حساباته ان يدفع بثنائي دفاعي وهو ياسر إبراهيم وبدر بانون علي أن أيمن اشرف في مركز الظهير الأيسر وأمامه علي معلول كجناح نظراً لان محمود كهربا لا يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة .

لقاح كورونا

ومن المقرر أن يقوم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بعقد جلسة مع الجهاز الطبي لتقسيم اللاعبين إلي مجموعات للحصول علي لقاح فيروس كوروان تحسباً لأي مضاعفات قد تحدث لهم،  ويختتم الفريق الاحمر تدريباته غدً بإستاد مختار التتش علي أن يختار بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة من 22لاعباً للدخول معهم في معسكر ليلة المباراة.

 

فهد جمعه فريق الاهلي البنك الاهلي الدورى المحلي محمد الشناوي

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