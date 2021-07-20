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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يؤجل حسم مصير انتقال بكري للزمالك

عبد الله بكري
عبد الله بكري

 قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل حسم مصير صفقة انتقال عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد توقيع اللاعب منذ فترة للأبيض في ظل تراجع مستوى المدافع في الفترة الأخيرة. 

ويفضل المدير الفني التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز في الفترة المقبلة لتدعيم دفاع الفريق الأبيض في الموسم الجديد . 

ويضع كارتيرون كل من محمود شبانة مدافع أسوان،و محمود مرعي مدافع دجلة ضمن حساباته لتدعيم خط الدفاع.

ورفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، طلب لاعبي الفريق الكروي الذي تقدمه به للمدرب خلال الساعات الماضية.

وطلب لاعبو الفريق الأبيض من كارتيرون حصولهم على إجازة لمدة يومين في عيد الأضحى المبارك بدلاً من يوم واحد فقط.

وهو ما رفضه المدرب الفرنسي على أن يكتفي بمنحهم راحة لمدة يوم واحد وهو غداً الثلاثاء أول أيام العيد.

وتحدث لاعبو الزمالك مع كارتيرون وأكدوا له أن أول أيام العيد يتم قضائه في ذبح الأضحية وهو ما يمنعهم من التواجد مع أسرهم بشكل كافٍ.

ولكن من جانبه رفض المدرب الفرنسي زيادة أيام الإجازة، مؤكداً أنه منحهم 11 يوماً للتواجد مع عائلاتهم بشكل كافٍ، كما أن مران اليوم الاثنين أقيم في العاشرة صباحا بدلاً من الخامسة مساءً حتى يتثنى لهم استغلال الوقت المتبقي من اليوم.

وشدد كارتيرون في حديثه معهم أنه سيقوم بإعفائهم من التدريب في ثاني أيام العيد، وقرر أن يكون موعد السفر للإسكندرية في الخامسة مساءً، وهو ما يعني حصولهم على إجازة بمثابة أكثر من يومين، بحسبه الوقت بعد الانتهاء من خوض تدريب اليوم الذي جاء خفيفها بسبب درجة الحرارة العالية، وحتى موعد السفر.


وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق بداية من يوم الأربعاء بمدينة برج العرب بالإسكندرية لمدة أسبوعين، يتخللهما خوض مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني يوم 26 يوليو الجاري، وأبها السعودي يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها الثالث من شهر أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الزمالك إلى القاهرة يوم 2 أغسطس للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق وخوض مباراة غزل المحلة.

وذلك قبل التوجه إلى الإسكندرية من جديد استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة التاسعة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

الزمالك نادي الزمالك بيراميدز باتريس كارتيرون عبد الله بكري

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