عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد النبوي يكشف عن تجربته في الفيلم الوثائقي المعروض باحتفالية موكب المومياوات..فيديو

خالد النبوي
خالد النبوي

قال الفنان خالد النبوي ، إن الفيلم الوثائقي مصر الحضارة الذى تم عرضه في موكب المومياوات الملكية كنت فخور جدًا وأنا أقدمه ، مؤكدًا أن المنتج وفر المناخ المناسب الذى ساعدنا في خروج الفيلم بهذا النجاح  .

 

وأضاف خالد النبوي خلال لقائه في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى" ، أن موكب المومياوات ذكر المصريين بحقيقتهم وذكرهم بقوتهم ، مؤكدا ان يوم المومياوات جل لدينا قدرة علي الإنتاج بهذا الشكل وأننا لو استمرينا علي هذا الطريق يمكننا أن ننجح في كل شىء  .

 

وأوضح النبوي ، أن الأفلام كلما زادت زاد معها الاقتصاد خصوصا لو أنها كانت مثل فيلم المومياوات الملكية   .


اقرأ أيضا : غدا ...النجم خالد النبوي في ضيافة الإعلامي رامي رضوان على dmc

 

وكان قد حل النجم خالد النبوي، ضيفًا في برنامج "مساء Dmc" للإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة Dmc، أمس الثلاثاء 20 يوليو الموافق أول أيام عيد الأضحى. 

وتعد هذه الحلقة استثنائية ومن نوع خاص جدًا، حيث إن التصوير يحمل أجواء سينمائية بحتة، وتحدث النجم خالد النبوي خلال الحلقة عن السينما العالمية وتجربته بها، كما روى ذكرياته مع العيد التي لا ينساها.

وتحدث النجم خالد النبوي أيضًا خلال الحلقة عن أعماله السينمائية الجديدة وأهمية السينما بالنسبة له، ودور ابنه نور وخوضه تجربة التمثيل، من خلال مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان الماضي وردود الفعل التى تلقاها.

موكب المومياوات المومياوات الملكية الفيلم النجاح المصريين الأفلام الاقتصاد

ترشيحاتنا

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

تحرك عسكري سوداني على حدود إثيوبيا.. تفاصيل

بسبب كورونا .. آرسنال ينسحب من كأس فلوريدا الودية

تحذير أمريكي لـ تركيا بعد إعلان إعادة فتح فاروشا

قناة مفتوحة .. موعد مباراة جالاتا سراي وآيندهوفن والقنوات الناقلة

أعمال أيام التشريق الثلاثة وحكم الصيام فيها.. شرح مفصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ