خالد النبوي يكشف عن تجربته في الفيلم الوثائقي المعروض باحتفالية موكب المومياوات..فيديو

قال الفنان خالد النبوي ، إن الفيلم الوثائقي مصر الحضارة الذى تم عرضه في موكب المومياوات الملكية كنت فخور جدًا وأنا أقدمه ، مؤكدًا أن المنتج وفر المناخ المناسب الذى ساعدنا في خروج الفيلم بهذا النجاح .

وأضاف خالد النبوي خلال لقائه في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى" ، أن موكب المومياوات ذكر المصريين بحقيقتهم وذكرهم بقوتهم ، مؤكدا ان يوم المومياوات جل لدينا قدرة علي الإنتاج بهذا الشكل وأننا لو استمرينا علي هذا الطريق يمكننا أن ننجح في كل شىء .

وأوضح النبوي ، أن الأفلام كلما زادت زاد معها الاقتصاد خصوصا لو أنها كانت مثل فيلم المومياوات الملكية .



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وكان قد حل النجم خالد النبوي، ضيفًا في برنامج "مساء Dmc" للإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة Dmc، أمس الثلاثاء 20 يوليو الموافق أول أيام عيد الأضحى.

وتعد هذه الحلقة استثنائية ومن نوع خاص جدًا، حيث إن التصوير يحمل أجواء سينمائية بحتة، وتحدث النجم خالد النبوي خلال الحلقة عن السينما العالمية وتجربته بها، كما روى ذكرياته مع العيد التي لا ينساها.

وتحدث النجم خالد النبوي أيضًا خلال الحلقة عن أعماله السينمائية الجديدة وأهمية السينما بالنسبة له، ودور ابنه نور وخوضه تجربة التمثيل، من خلال مسلسل الاختيار 2 الذي عرض في شهر رمضان الماضي وردود الفعل التى تلقاها.