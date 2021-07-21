بمشاركة مصطفى محمد|جالاتا سراي يقترب من توديع دوري الأبطال بخسارة فادحة من أيندهوفن

خسر فريق جالاتا سراي التركي أمام نظيره أيندهوفن الهولندي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أيندهوفن افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق زاهافي مستغلًا خطأ فادحا من موسليرا حارس مرمى جالاتا سراي.

زاهافي عاد للتسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 35 بعدما استغل زملاؤه خطأ من لاعبي جالاتا سراي في تمرير الكرة، لتصل الكرة له ويضعها في الشباك.

واستطاع كيلينتش تقليص الفارق لجالاتا سراي في الدقيقة 42 بهدف رائع من ضربة رأسية قوية، لينتهي النصف الأول من المباراة بتأخر فريقه بهدفين لهدف.

واستطاع ماريو جوتزه تسجيل الهدف الثالث للفريق الهولندي في الدقيقة 52، أعقبه زاهافي بهدف رابع في الدقيقة 84.

وسجل جوتزه الهدف الخامس لـ أيندهوفن في الدقيقة 89، ليتلقى فريق جالاتا سراي هزيمة ثقيلة.

وتواجد محترفنا المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء في مباراة اليوم، قبل أن يتم إشراكه كبديل في الدقيقة 61.

نادي جالاتا سراي رفض مشاركة مصطفى محمد مع منتخبنا الوطني في أولمبياد طوكيو.