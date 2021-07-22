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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرض شقيق نجم الزمالك لحادث سير مروع.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

تعرض شقيق  محمد عبد الغني مدافع  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير مروع، مساء أمس الأربعاء.

 ونشر “عبدالغني" عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور للسيارة الخاصة بشقيقه والذي ظهر عليها آثار الحادث بشكل كبير، معلقاً على الصور بعبارة: "فداك يا حبيبي".

جدير بالذكر  أن محمد عبدالغني، الأقرب لتشكيلة الزمالك الأساسية وتعويض غياب مدافع الفريق الأبيض محمود حمدي الونش، في تشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لخوض المباريات القادمة، خاصة في ظل مشاركة «الونش»، مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 

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محمد عبد الغني نادي الزمالك محمود حمدي الونش باتريس كارتيرون المنتخب الأولمبي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

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