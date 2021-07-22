تعرض شقيق نجم الزمالك لحادث سير مروع.. تفاصيل

تعرض شقيق محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير مروع، مساء أمس الأربعاء.

ونشر “عبدالغني" عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، عددًا من الصور للسيارة الخاصة بشقيقه والذي ظهر عليها آثار الحادث بشكل كبير، معلقاً على الصور بعبارة: "فداك يا حبيبي".

جدير بالذكر أن محمد عبدالغني، الأقرب لتشكيلة الزمالك الأساسية وتعويض غياب مدافع الفريق الأبيض محمود حمدي الونش، في تشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لخوض المباريات القادمة، خاصة في ظل مشاركة «الونش»، مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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