مواعيد مباريات أولمبياد طوكيو اليوم الخميس 22 – 7 – 2021.. مصر ضد إسبانيا

تقام اليوم الخميس 22 - 7 - 2021 العديد من المباريات في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، أبرزها مواجهات منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره إسبانيا فى افتاح مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، ولقاء ألمانيا ضد البرازيل ومواجهة منتخب السعودية أمام ساحل العاج

موعد مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة



مصر - أولمبي × إسبانيا - أولمبي الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة على beIN Sports المفتوحة المعلق رؤوف خليف.

نيوزيلندا - أولمبي × كوريا الجنوبية - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

المكسيك - أولمبي × فرنسا - أولمبي الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 2

ساحل العاج - أولمبي × السعودية - أولمبي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 1

الأرجنتين - أولمبي × إستراليا - أولمبي الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 2

الهندوراس - أولمبي × رومانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة beIN Sports HD 3

اليابان - أولمبي × جنوب أفريقيا- أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1

البرازيل - أولمبي × ألمانيا - أولمبي الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة على beIN Sports HD 1