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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان

حزب الله
حزب الله

أصدرت قيادة منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله بياناً، جاء فيه: "مجدداً تنتهك الطائرات الصهيونية السيادة اللبنانية، ومجدداً تقصف الأراضي السورية عبر أجوائنا المستباحة في ظل صمت المنظمات الدولية ودعاة السيادة والإستقلال".

وذكر البيان قائلا : ما حصل ليل أمس اعتداء سافر من قبل طائرات العدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية والسورية، وتحديداً على جزء عزيز على قلوبنا، بلدتي لحفد في قضاء جبيل والمجدل في قضاء الكورة حيث حالت العناية الإلهية دون وقوع مجزرة في البلدة واقتصرت الأضرار على الماديات".
 

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وختمت قيادة منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله، بالقول: "إننا في منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله نقف الى جانب أهلنا في بلدة لحفد الجبيلية وكل البلدات التي تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداء الصهيوني الأخير ونسأل الله العلي القدير أن يحمي بلدنا لبنان من الاعتداءات الصهيونية التي لا يمكن الوقوف في وجهها إلا عبر المقاومة. 

لبنان إسرائيل جبل لبنان حزب الله الاعتداءات الإسرائيلية

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