لبنان.. إحباظ عملية تسلل للأراضي الفلسطينية

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه فى لبنان، توقيف شخصين من الجنسية السودانية كانا قد تسللا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر السياج التقني مقابل بلدة رميش الحدودية وتمت إعادتهما إلى لبنان.

ووفق بيان نقلته ليبانون ديبايت:" "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وكان رئيس لبنان ميشال عون، قد طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة، إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة، أن جيش إسرائيل يعكف في الوقت الراهن على تمشيط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن "جيش إسرائيل يلاحق شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان شمالي إسرائيل ويطالب سكان المستوطنات بالبقاء في منازلهم".