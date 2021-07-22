عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إحباظ عملية تسلل للأراضي الفلسطينية

لبنان
لبنان

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه فى لبنان، توقيف شخصين من الجنسية السودانية كانا قد تسللا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر السياج التقني مقابل بلدة رميش الحدودية وتمت إعادتهما إلى لبنان.

ووفق بيان نقلته ليبانون ديبايت:" "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وكان رئيس لبنان ميشال عون،  قد طلب من وزيرة الخارجية بالوكالة، إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم الخميس.

txt

لبنان تبلغ الأمم المتحدة باستمرار انتهاك إسرائيل لسيادة أجوائها

txt

لبنان.. تعرف على سعر صرف الدولار في السوق السوداء

وذكرت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة، أن جيش إسرائيل يعكف في الوقت الراهن على تمشيط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن "جيش إسرائيل يلاحق شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان شمالي إسرائيل ويطالب سكان المستوطنات بالبقاء في منازلهم".

لبنان الجنسية السودانية قيادة الجيش الأراضي الفلسطينية المحتلة السياج التقني بلدة رميش الحدودية

ترشيحاتنا

تعقيم وتطهير صحن المطاف استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن

الفرحة فرحتان.. هنا عيد بطعم الثلوج والضباب في عروس الجنوب في السعودية

أولمبياد طوكيو .. تعرف على قرعة ومواعيد منافسات أبطال مصر في الملاكمة

النيابة تأمر بتشريح الجثة.. تحقيقات موسعة في ذبح شاب لوالدته بإمبابة

جابر خواطر المصريين ..حكايات إنسانية من جولات الرئيس بعد موقف مجند أشمون

المستهدف أفريقيا وأوروبا.. 411 مليون دولار حجم صادرات مصر من الطباعة والتغليف والتعبئة 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر: النيابة تطلب من الإنتربول وضع "صهر حسني مبارك" على قوائم المطلوبين

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

بعد مشاجرة بينهما.. شاب يذبح والدته ثالث أيام العيد في إمبابة

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

مجند لـ السيسي: الكبار مبيخلوش الصغير يكبر.. ورد قوي من الرئيس

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

إثيوبيا: تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة إيجابية ونحن معها.. ومستعدون للتفاوض

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

لقاحات كورونا لن تحميكم.. تحذير أمريكي لـ 5 فئات من المرضى "فيديوجراف"

فيديوجراف.. بسبب شح المياه.. احتجاجات في جنوب إيران وسقوط ضحايا

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

رمضان البيه يكتب: الإمام أبو الحسن الشاذلي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ