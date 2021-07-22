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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان تبلغ الأمم المتحدة باستمرار انتهاك إسرائيل لسيادة أجوائها

لبنان
لبنان

طلب رئيس لبنان ميشال عون، من وزيرة الخارجية بالوكالة، إبلاغ مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من القوات الإسرائيلية لا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم الخميس.

 

وكانت قالت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة، بأن جيش إسرائيل يعكف في الوقت الراهن على تمشيط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل.

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الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان ويلاحق متسللين

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن "جيش إسرائيل يلاحق شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان شمالي إسرائيل ويطالب سكان المستوطنات بالبقاء في منازلهم".

 

وفجر الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من لبنان، تسببًا في انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

 

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الدفاعات الصاروخية أسقطت أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع أضرار.

 

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن  مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت في منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل.

 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان صباح الأربعاء، بأن مديرية التوجية بقيادة الجيش اللبناني، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية، الثلاثاء، عند الساعة 16:30، من فوق بلدة الناقورة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

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