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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان ويلاحق متسللين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن جيش إسرائيل يعكف في الوقت الراهن على تمشيط الحدود مع لبنان خشية عمليات تسلل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "جيش إسرائيل يلاحق شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان شمالي إسرائيل ويطالب سكان المستوطنات بالبقاء في منازلهم".

وفجر الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من لبنان، تسببًا في انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الصاروخية أسقطت أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع أضرار.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن  مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت في منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان صباح الأربعاء، بأن مديرية التوجية بقيادة الجيش اللبناني، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن سلاح الجو الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية، الثلاثاء، عند الساعة 16:30، من فوق بلدة الناقورة، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.

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وقال بيان الجيش اللبناني: "تعرضت منطقة وادي حامول تلة ارمز لقصف مصدره مدفعية العدو الاسرائيلي، ولم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. وقد استهدفت المنطقة بـ 12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو سقوط صاروخين في الأراضي المحتلة مصدرها لبنان".

وأضاف أن وحدة من الجيش عثرت على منصات لإطلاق صواريخ في بلدة صور جنوبي البلاد، قائلا: "عثرت وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ كان معدا للاطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة".

وكانت آخر مرة أطلقت فيها صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل خلال عملية "حارس الأسوار" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، في الفترة بين 10 إلى 21 مايو الماضي.

 

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