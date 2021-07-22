شمال سيناء في 24 ساعة.. 1228 مركبا جاهزة للصيد بالبردويل والمحافظة تسجل صفر كورونا

شهدت محافظة شمال سيناء على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث أهمها عودة الصيادين الصيد في بحيرة البردويل.



قررت إدارة بحيرة البردويل شمال سيناء، عودة الصيادين للصيد في البحيرة، اعتبارا من يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من أجازة عيد الأضحي المبارك، حيث تنطلق ١٢٢٨ مركبا لممارسة نشاط الصيد في مسطح البحيرة لتوفير الأسماك الفاخرة وسد احتياجات المواطنين في الأسواق.. حيث تتم عملية تصريف الإنتاج بمعرفة الصيادين العاملين ببحيرة البردويل

وقال المهندس شكرى سالمان، مدير إدارة بحيرة البردويل، إن إدارة البحيرة تقدم كل الدعم اللازم للصيادين ، وتوفير احتياجاتهم لنجاح موسم الصيد، وأنه تم التنبيه على جميع الصيادين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق العمل وارتداء الكمامات لكل الصيادين والعاملين على المراكب والسائقين.

وأشار مدير بحيرة البردويل إلى أنه يتم الصيد فى البحيرة بضوابط وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب لعام 2020 حتى 30 يوليو 2021 على أن يتم تجديد الترخيص لعام 2021 بعد رد التأمينات الاجتماعية خلال هذه الفترة، والسماح ايضا بالعمل بالتصاريح الحالية للصيادين الخريجين .

سيناء بتتغير

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، استمرار مسيرة التنمية علي ارض سيناء ، بتوجيهات من القيادة السياسية حيث يجري العمل في مشروع تطوير العريش، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وإضافة 200 عمارة بمدينة رفح الجديدة ،.وتطوير ميناء العريش البحري، والعمل في تطوير بحيرة البردويل لزيادة كفاءتها من الإنتاج السمكي خاصة الأنواع الفاخرة التي يتم تصديرها الي أوربا من أجل استقرار التنمية على أرض سيناء.

علاوة علي منظومة لمحطات التحلية علي الابار وعلي مياه البحر، حيث يجري إنشاء أكبر محطة تحلية مياه في الشرق الأوسط بالعريش بطاقة ٣٠٠ الف م٣ ، علي ٣ مراحل، وكذلك مشروعات الصرف الصحى وإنشاء شبكة مياه جديدة بالعاصمة العريش وغيرها.

صفر كورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، صفر إصابات بفيروس كورونا، كما تماثل للشفاء 3 حالات خلال ال24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي حالة وفيات بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة شمال سيناء، بشأن متابعة موقف الإصابات بكورونا أنه تم رصد " صفر" حالات إيجابية، و"3" حالات شفاء، ولم تسجل اي حالة وفاة ، ولا يزال يتلقى العلاج فى المستشفيات 4 حالات ، و12 حالة اخرى تخضع للعزل التكنولوجيا اشراف طبي.

وأشار إلى أن إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء هى 535 حالة إيجابية، 3045 حالات تعافيت من الإصابة، و213 حالة وفاة.



فتة الأرز باللحم

تحتل فتة الأرز بالفطير واللحمة المائدة في شمال سيناء خلال أيام عيد الأضحى، باعتبارها من الأكل المفضلة والأكثر شهرة لدي الأسر في الحضر والبادية بسيناء حيث اعتاد المواطنون علي اعداد فتة الأرز باللحم أيام عيد الأضحى كويتية يفضلها الكبار والصغار ، علاوة علي تقديمها للضيوف اذا ما تصادف وجودهم عند تقديم التهنئة بعيد الأضحى أثناء توقيت الغذاء.

وتعد الفطائر الرقيقة داخل المنازل من أكثر الأشياء التى تميز وجبة الغداء في أول أيام عيد الأضحى بسيناء ، وهى شبيها بالرقاق المعروف في باقى محافظات الجمهورية، ويتم وضعها في صواني ثم يوضع عليها الحساء "الشوربة" ثم الأرز.

اما فتة اللحمة بالفطائر لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت سيناوى، خاصة في أيام عيد الأضحى، باعتبارها من الوجبات المميزة لدي أبناء المحافظة ، حيث يتم تحمير الفطائر ووضعها بالصوانى ثم وضع الحساء عليها ثم الأرز، وفوقها قطع اللحم، وهناك من يتناول الفطائر دون تحمير على حسب الرغبة .





كورونا

