دواين جونسون ينفي ظهوره في أي أجزاء مستقبلية من Fast & Furious

قال الممثل ولاعب المصارعة الشهير دواين جونسون إنه لن يظهر في الأجزاء المقبلة من سلسلة أفلام Fast & Furious التي طرح منها الجزء التاسع مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا بحسب إندبندنت.

لعب دواين جونسون منذ عام 2011 دور رجل الأمن الشهير لوك هوبس، التي يتعاون مع فريق دومينيك توريتو في عمليتهم الانتحارية، وكان أحد الشخصيات الرئيسية في الجزء السابع والثامن.

ترددت شائعات حول توتر العلاقة بين دواين جونسون وبطل سلسلة Fast & Furious فان ديزل من قبل ما كان سبب عدم ظهوره في الجزء التاسع، حينما نسب الأخير الفضل لنفسه في أداء الروك في الأفلام.

وردا على ذلك، قال دواين جونسون في تصريحات له إنه ضحك بشدة بعد سمعه هذا التعليق، وقال إنه يتمنى التوفيق لفريق العمل، وحظا سعيدا لهم في الجزء العاشر والحادي عشر وبقية أفلام سلسلة Fast & Furious المقررة مستقبلا.

يستعد دواين جونسون لطرح فيلمه الجديد Jungle Cruise الذي يخوض فيه مغامرة جديدة بصحبة الممثلة البريطانية إيميلي بلانت.

أعلن دواين جونسون "ذا روك"، طرح فيلم Jungle Cruise يوم 30 يوليو الجاري في أمريكا، أي بعد حوالي 10 أيام من اليوم، وهو متحمس جدا لمشاركة هذه التجربة مع الجمهور بحسب وصفه على حسابه بتطبيق انستجرام.

قصة فيلم Jungle Cruise

تدور أحداث فيلم Jungle Cruise حول رحلة الدكتورة ليلي هوتون إلى غابات الأمازون للبحث عن شجرة قديمة لديها القدرة على الشفاء وهو اكتشاف سيغير مستقبل الطب بمساعدة دواين جونسون.

يخوض أبطال فيلم Jungle Cruise مغامرة مثيرة عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، باستخدام زورق نهري صغير.

يشارك في بطولته كل من إدجار راميرز، جيسي بليمونز، فيرونيكا فالكون، وعدد كبير من النجوم من مختلف الجنسيات، وهو من إخراج جومي كوليت سيرا.

ويعد فيلم Jungle Cruise هو الطرح الرابع المقرر لشركة ديزني خلال الفترة المقبلة بعد نجاح فيلم Raya and the Last Dragon، Cruella ، Black Widow بالاشتراك مع مارفل.

فيلم Jungle Cruise هو ثاني الأعمال التي تشارك بها إيميلي بلانت هذا الموسم، بعد نجاح فيلمها الأخير A Quiet Place Part II الذي حقق حوالي 260 مليون دولار منذ طرحه بداية يونيو الماضي.