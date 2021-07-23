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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طائرة تلقي 35 ألف سمكة في بحيرة أمريكية لهذا السبب

طائرة تلقي 35 ألف
طائرة تلقي 35 ألف سمكة في بحيررة أمريكية لهذا السبب

يعد إنعاش الحياة المائية في الولايات المتحدة الأمريكية من الأمور الهامة، فالحفاظ بشكل عام على البحيرات و الثروة السمكية من المهام الرئيسية للحكومة في أي دولة .


حسب ما ورد في وسائل الإعلام  المحلية في ولاية يوتا الأمريكية، فإن مقطع فيديو وثق إلقاء طائرة محملة بـ35 ألف سمكة في بحيرة بولاية يوتا بطائرة مخصصة لهذه المهام . 

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ووفقا لما تردد في وسائل الإعلام الأمريكية المحلية، أن السلطة الأمريكية أرادت إعادة الحياة في تلك البحيرة، فكان الحل الوحيد هو دب الحياة فيها من خلال وضع اسماك حية بداخلها لتحريك المياه الراكدة. 
تمكنت الطائرة من إلقاء ذلك الكم الضخم من الأسماك من منطقة نائية و بعيد عن البحيرة حتى تتمكن من إسقاطها كلها في المياه، و هي تعتبر الوسيلة الأكثر أمانا . 
وثقت القنوات و المحطات الفضائئية لحظة إلقاء الأسماك في المياه، و تداولها رواد التواصل الإجتماعي عبر اليوتيوب . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLi3RakLSg8
 

الحياة المائية ولاية يوتا طائرة سمكة بحيرة

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