أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد .. أرسلها للأصدقاء والأقرباء

بالتزامن مع بدء السنة الهجرية الجديدة، يكثر البحث عن أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1447 مكتوبة، وذلك حرصا من الكثير على تبادل التهاني في هذه المناسبة التي توافق ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.

أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجرى 1447

تبادل التهاني مع بداية العام الهجري الجديد تعتبر من العادات الجميلة في المجتمعات الإسلامية، إذ يعبر المسلمون من خلالها عن مشاعر الحب والتقدير لبعضهم بعضًا، كما انها تعكس الروح الإسلامية التي تحث على التآلف والتآزر بين المسلمين، وتعزيز الروابط الاجتماعية ومشاعر المحبة والمودة بينهم جميعًا.

أجمل التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد 2025

كل عام وأنتم بألف خير، أسأل الله أن يجعل هذا العام عام بركة ونجاح.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، عام هجري جديد مفعم بالخير والبركات.

اللهم اجعلها سنة خير وسعادة ونجاح، وكل عام وأنتم بخير.

نسأل الله أن يوفقنا في العام الهجري الجديد لما يحب ويرضى.

عام هجري جديد مع بداية جديدة، نسأل الله أن يجعله عام رحمة ومغفرة.

عام هجري جديد، عام جديد من الأمل والطموحات، تقبل الله منا ومنكم.

مع بداية العام الهجري الجديد، أدام الله عليكم الصحة والعافية.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة بداية لفرح دائم ونجاح مستمر.

اللهم اجعل العام الهجري الجديد بداية لعام مليء بالأعمال الصالحة والبركة.

عام هجري جديد سعيد، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالخير والتوفيق.

أروع تهاني العام الهجري الجديد 2025

عام هجري سعيد، وأتمنى لكم عامًا مليئًا بالسلام والنجاح.

اللهم اجعل هذا العام الهجري بداية لطاعة جديدة ونجاح دائم.

عام هجري مبارك، ونتمنى لكم في هذا العام الهجري الجديد حياة مليئة بالأمل.

سنة هجرية جديدة، اللهم اجعلها عامًا مليئًا بالفرح والبركة.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة سنة أمل وسعادة لكل المسلمين.

اللهم اجعل هذه السنة الهجرية بداية لتحقيق الأماني والطموحات.

سنة هجرية جديدة، اللهم اجعلها مليئة بالخير والنجاح والتوفيق.

سنة هجرية جديدة، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالرحمة والتوفيق.

عام هجري جديد، اللهم اجعلها سنة مليئة بالبركة والتوفيق في كل خطوة.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة سنة تحول للأفضل لنا جميعًا.

تهاني العام الهجري الجديدة 2025

عام هجري جديد، اللهم اجعله عام خير ورحمة.

عام هجري جديد مليئ بالفرح والسعادة، وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنتم في حفظ الله ورعايته، عام هجري مبارك عليكم جميعًا.

اللهم اجعل هذه السنة سنة رحمة ومغفرة لنا ولأهلنا.

عام هجري جديد، اللهم اجعلها عام خير ورحمة.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة عامًا مليئًا بالبركة والتوفيق.

نسأل الله أن يجعل السنة الهجرية الجديدة سنة عز ونصر لنا ولأمتنا.

عام هجري سعيد، عسى أن يكون عام خير وبركة للجميع.

كل سنة هجرية جديدة وأنت بخير، ربي يجعلها سنة مفعمة بالفرح والسرور.

عام هجري جديد، سنة جديدة من الأمل والنجاح والبركة.

اللهم اجعل هذه السنة الهجرية بداية لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا.

أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2025

عام هجري جديد، اللهم اجعله عاما مباركا لنا جميعًا.

كل عام وأنتم بخير، سنة هجرية جديدة ملأها الحب والتوفيق.

سنة هجرية جديدة تحمل لكم السعادة والنجاح، وكل عام وأنتم بألف خير.

اللهم اجعل هذه السنة بداية خير وبركة وسلام.

اللهم ارزقنا في هذه السنة الهجرية الجديدة الصحة والعافية والرزق الواسع.

سنة هجرية سعيدة على الجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة سنة خير ورحمة على الجميع.

عام هجري جديد، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة عامًا مليئًا بالمغفرة والرحمة.

كل عام وأنتم في تقدم مستمر، سنة هجرية جديدة مليئة بالإنجازات.

تهاني العام الهجري الجديد 2025 بالاسم

اللهم اجعل العام الهجري الجديد بداية لتحقيق أحلامنا.

عام هجري جديد، كل عام وأنتم في حفظ الله ورعايته.

سنة هجرية جديدة، كل عام وأنتم في صحة وعافية.

عام هجري سعيد، اللهم اجعلها سنة مليئة بالأمنيات المحققة.

سنة هجرية سعيدة، اللهم اجعلها سنة سعيدة علينا جميعًا.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة سنة بركة ونجاح.

عام هجري سعيد، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالبركة والسرور.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة عام خير وبركة على المسلمين.

سنة هجرية جديدة، كل عام وأنتم بخير وبصحة وسعادة.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة بداية لتحقيق السلام الداخلي.

تهاني العام الهجري الجديد 2025 للعائلة

"أسرتي الغالية، كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يملأ بيتنا بالمحبة والسلام في هذا العام الجديد.

"سنة هجرية جديدة، اللهم اجعلها سنة عظيمة مليئة بالخير.



"سنة هجرية مباركة على أحبتي، جعلها الله عام فرح وبركة وسعادة لنا جميعًا."

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة بداية لتحقيق الأمل والطموحات.

"بمناسبة رأس السنة الهجرية، أدعو الله أن يحفظكم ويرزقكم الصحة والعافية ويحقق لكم كل ما تتمنون."

اللهم اجعل هذه السنة الهجرية بداية لكل ما هو خير لنا جميعًا.

"عام هجري جديد سعيد، جعله الله عام خير وبركة لنا ولأولادنا وأحفادنا."

عام هجري سعيد، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة عام سعادة وسلام.

سنة هجرية جديدة، اللهم اجعلها سنة من النجاح والتوفيق.

سنة هجرية جديدة، أسأل الله أن يجعلها مليئة بالسلام الداخلي.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة بداية لمغفرة ذنوبنا.

عام هجري سعيد، اللهم اجعل هذه السنة هدية مباركة لنا.

عام هجري سعيد، اللهم اجعلها سنة مليئة بالنجاح والسعادة.

تهاني العام الهجري الجديد 2025 للحبيب

عام هجري سعيد، أسأل الله أن يجعلها سنة خير لنا جميعًا.

اللهم اجعل هذا العام الهجري بداية لتحقيق السعادة والسلام.

سنة هجرية جديدة، اللهم اجعلها سنة تميز وتفوق.

عام هجري سعيد، أسأل الله أن يكتب لنا الخير في كل خطوة.

اللهم اجعل هذه السنة الهجرية بداية للنجاح والتوفيق.

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة سنة مباركة مليئة بالخير.

سنة هجرية سعيدة، كل عام وأنتم في تقدم مستمر.

اللهم اجعل هذه السنة الهجرية بداية لتحقيق الأماني والطموحات.

سنة هجرية جديدة، اللهم اجعلها سنة سعيدة ومباركة.

عام هجري جديد، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالسعادة والبركة.

تهاني العام الهجري الجديد 2025 للصديق

اللهم اجعل السنة الهجرية الجديدة بداية لتحقيق السلام الداخلي.

كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز، أسأل الله أن يجعل عام 1447 عام نجاحات وإنجازات جديدة تليق بك

"بمناسبة العام الهجري الجديد، أرسل لك أطيب التهاني وأصدق الدعوات بأن يكون عامك مليئًا بالفرح والنجاح."

“عام هجري سعيد، جعله الله بداية خير وبركة في حياتك وعملك”

سنة هجريه جديدة، اللهم اجعلها عام بركة ونجاح مستمر.

“سنة هجرية مباركة، أتمنى لك فيها الصحة والسعادة، وأن تحقق كل أحلامك وطموحاتك”

عام هجري سعيد، أتمنى لكم عامًا مليئًا بالحب والمودة.