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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس

وقت أذكار الصباح
وقت أذكار الصباح
عبد الرحمن محمد

متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى تنتهي؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة المفتي السابق ، خلال أحد دروس العلم، وأجاب الدكتور علي جمعة، عن السؤال قائلا: إن هناكفرقا بين ا النهار والليل والصباح والمساء.

وأوضح أن الصباح يبدأ من أذان الفجر وينتهى فى أذان الظهر، ففي الظهر يقولك “مساء الخير”، ومن هنا يأتى المساء.

وتابع علي جمعة، أن النهار يكون من الصباح للغروب، والليل من الغروب للفجر.

ونوه أنه بناء على ذلك فأذكار الصباح تبدأ من الفجر للظهر، وأذكار المساء من بعد الظهر للفجر التالي.

هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس؟

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت الصباح يبدأ من منتصف الليل إلى الزوال، وأفضل وقت لأذكار الصباح هو بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؟»، أن وقت المساء يبدأ من زوال الشمس حتى نهاية النصف الأول من الليل، وأفضل وقت لأذكار المساء هو: من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته أنه يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الشروق؛ لأن وقت قراءة أذكار الصباح ينتهى بزوال الشمس.

هل تقضى الأذكار لمن فاتته ؟

من جانبها قالت دار الإفتاء إنه يستحب للمسلم قضاء أذكار الصباح عند تذكرها لتحصيل بركتها وأوضحت أن الأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى ينال الإنسان أجرها كاملا.
وجاء فى قول النووي في "الأذكار _ "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها؛ فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها".
فإن خير ما يبدأ به العبد المسلم يومه لتحصيل بركته وما فيه من رحمات واعانة من المولى عز وجل هو قول المأثورات عن رسول الله صل الله صل الله عليه وسلم فى كل صباح ومساء ومن ذلك،  ما ورد فى مسلم عن ابن مسعود _قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أمسى قال : ( أمسينا وأمسى الملك لله ، والحمد لله لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ) .وإذا أصبح قال ذلك أيضا : ( أصبحنا وأصبح الملك لله ).

الآثار النافعة فى قول اذكار الصباح والمساء

ومن الاثار النافعة ان فى ترديد اذكار الصباح والمساء والمداومة عليها بما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم ان يصبح العبد ويمسى فى معية الله تعالى فلا يضره من ضر الا كانت يد الله تعالى واقية حامية تنزل بالبرد والسلام على صدر من يحرص عليها ايمانا بما ورد فيها. 

هل تقضى الأذكار لمن فاتته وقت أذكار الصباح شروق الشمس دار الإفتاء علي جمعة

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