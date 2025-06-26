الأوقاف تعلن مواعيد الاختبارات الشفوية للدورة الثانية لإعداد الخطباء والواعظات «المجموعة الثانية»

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء ومواعيد الاختبارات الشفوية للمتقدمين للدورة الثانية لإعداد الخطباء والواعظات (المجموعة الثانية) للعام 2024 - 2025م، وذلك من خريجي جامعة الأزهر بكليات الدعوة، أصول الدين، الشريعة الإسلامية، اللغة العربية، اللغات والترجمة، الإعلام، أو من خريجي أقسام الشريعة الإسلامية، الدراسات الإسلامية، واللغة العربية بجميع الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

وتُعقد الاختبارات الشفوية بمسجد النور بالعباسية، بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا في المواعيد المقررة لكل متقدم.

وأكدت الوزارة أنه يشترط لدخول الاختبار إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الأصلي، والمؤهل الأعلى إن وجد (مع الاطلاع على الأصل)، وصورة شخصية حديثة.

ويُعتبر المتخلف عن الحضور في الموعد المحدد معتذرًا عن دخول الاختبار.

للاطلاع على الأسماء والمواعيد بالتفصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:

رابط الأسماء والمواعيد

ودعت الوزارة جميع المتقدمين إلى الالتزام بالتعليمات والمواعيد المحددة لضمان سير الاختبارات بسلاسة ونظام.