كشف معتز صدقي عضو غرفة شركات السياحة، أسباب اختيار القاهرة ضمن أفضل وجهات في العالم 2021 وذلك وفقا لما نشرته مجلة تايم الأمريكية.

وقال صدقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:"اختيار القاهرة ضمن الوجهات عالميا أن لدينا أشياء لفتت النظر إليها ومنها حديقة الفسطاط تجديدات المتاحف، وموكب المومياوات، و المتحف الكبير، و ممشى أهل مصر.

وأوضح:"المتحف الكبير أضخم متحف أثري في العالم شكله من الداخل لن يكون كالشكل الكلاسيكي، الذي اعتاد عليه الناس وكذلك يوجد طرق خاصة به، وتعتبر القائمة لها مصداقية كبيرة جدا وهي حقائق من ناس تعيش في مصر.

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رئيس «تسويق السياحة الثقافية»: اختيار «التايم» للقاهرة فرصة كبيرة للترويج لمصر عالميا

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اختيار مجلة التايم الأمريكية، في تصنيفها السنوي، مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية في العالم لعام ٢٠٢١ تدعو العالم لزيارتها والتي شملت عدد من مدن العالم منها مدن كل من أثينا في اليونان، يجعلنا أمام فرصة كبيرة للترويج للسياحة الثقافية عالميا.

وأضاف «عثمان»، أن التطوير الملهم الذي قامت به الحكومة المصرية في منطقة الفسطاط عبر انشاء مؤسسة ثقافية متحفيه تشع منها نور الحضارة والتراث المصري، كان من بين الأسباب التي تجعل القاهرة ايقونة في ثوب جديد.



وتابع أن المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف يضم كنوز حضارة واحدة تحت سقف واحد والمنتظر افتتاحه قريبا، يعد أحد أهم الأسباب التي تجذب الانظار للقاهرة.

ودعا «عثمان» إلي تنظيم فعاليات داخل مدن القاهرة والأقصر وأسوان بمشاركة المهتمين بالحضارة المصرية القديمة، وتوقع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن تحصل مصر علي تدفقات جيدة خلال المرحلة المقبلة خلال الموسم الشتوي المقبل.

كما أكد «عثمان» ان الاكتشافات الأثرية التي تكشف عن أسرار متنوعة عن تاريخ وحضارة مصر القديمة سوف تجذب المزيد من شرائح السائحين المحبين للسياحة الثقافية، ودعا إلي ضرورة أن نبني صورة ذهنية جديدة عن السياحة الثقافية تعكس حالة المؤسسات المتحفي الحديثة علي غرار مؤسسة المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، مشيرا إلي أن القيادة السياسية المصرية دعمت القطاع السياحي، لافتا إلي أهمية أن يلعب المجتمع المدني السياحي دورا مهما في الترويج للسياحة الثقافية التي تعد أبرز ما يميز السياحة المصرية.