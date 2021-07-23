مشاجرة على الهواء بين ضيفين في برنامج

أحيانا يحتدم النقاش بين طرفين فتصبح أي كلمة حينها هي شرارة إنطلاق مشاجرة كبيرة لا يمكن السيطىة عليها إذا كان الطرفان ينتظر كل منهما فرصة للشجار و استفزاز الطرف الآخر و استدراجه لشجار يحط من قيمته ..

و حسب ما جاء في صحيفة " ديلي ميل" فإن ، سياسيين في ألمانيا تشاجروا على الهواء على أحد البرامج الألمانية الشهيرة، فقام أحدهم بإلقاء الكرسي عليه أثناء التصوير على الهواء، فقامت القناة بقطع البث فورا .



لاحظ المتابعين ما حدث ، وفسر ما حدث قائلا ، أن كل منهما اختلف مع الآخر في وجهة النظر التي و رفض يعتذر كل منهما إلى الآخر .،

جدير بالذكر أن الشصخين في الفيديو استخدما العنف و لم يلقى أي منهما أي تعاطف من الآخريين، و يذكر أن المتاشجرين لم يلتفتو لوجود كاميرات في الاستديو و و اظهر الشجار اسوء ما فيهما

