القومي للأورام: تزويد وحدة الكشف المبكر بكافة معدات اكتشاف الأورام فى مختلف مناطق الجسم

تحدث الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، عن دور المعهد في التوعية بالكشف المبكر عن الأورام.

وقال أبو القاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" يوجد 6 عيادات للكشف المبكر وتوعية المواطنين بضرورة الكشف مبكرا عن الاورام.

وأكد أنه تم تزويد وحدة الكشف المبكر بكافة معدات اكتشاف الأورام فى مختلف مناطق الجسم، لافتا إلي أن هناك مريض يحصلون على العلاج الكيماوي يوميًا.

وأشار إلي أن وحدة الكشف المبكر تستقبل 30 مواطن يوميًا، موضحا أن نسبة التنفيذ فى المبنى الجديد تقارب الـ90% وسيبدأ العمل فيه أواخر هذا العام.

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قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومى للأورام، إن المبنى الجنوبى للمعهد القومى للأورام كان متوقفا من عام 2009، حيث كان آيلا للسقوط، وخلال 3 أشهر سيتم الانتهاء منه كله وافتتاحه، مشيرا إلى أنه تم ترميم كامل المبنى.



وأضاف "أبو القاسم"، أن المبنى مكون من 14 دورا وتم استحداثه بالكامل، منها دوران عمليات و6 غرف عمليات و18 سرير عناية مركزة غير أجزاء التعقيم، بالإضافة إلى 170 سريرا داخليا و110 أسرة لعلاج اليوم الواحد.



وأوضح أن المبنى يمثل 50% من الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمعهد القومى للاورام، وبالتالى ستصل طاقة المعهد لحوالى 600 سرير للعلاج، لافتا إلى أن تكلفة المبنى كله حوالى 350 مليون جنيه من تشطبيات وتجهيزات.



وأكد أن المعهد القومى للأورام يقدم الخدمة مجانا، خاصة للمرضى الذين ليس لديهم أى جهة تأمينية للعلاج، متابعا أنه لا توجد أى قوائم انتظار.

