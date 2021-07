ويتني هيوستن تعود للحفلات بعد وفاتها بتقنية الهولوجرام

تعود المغنية والممثلة الأمريكية ويتني هيوستن لإحياء الحفلات على المسرح مرة أخرى رغم وفاتها منذ حوالي 9 أعوام، عن طريق تقنية الهولوجرام.

حفلات ويتني هيوستن

تبدأ حفلات ويتني هيوستن بتقنية الهولوجرام في لاس فيجاس بعدما اجتاحت دول أوروبا على مدار العام الماضي، وأصبحت الآن في طريقها إلى الجمهور الأمريكي بحسب موقع انترتينمنت تونايت.

تبدأ حفلات ويتني هيوستن في أمريكا بداية من 26 أكتوبر المقبل، وتظهر فيها بتقنية الثلاثية الأبعاد برفقة فرقة موسيقية ومغنيين وراقصين ومصحوبا بمؤثرات سينمائية خاصة.

سيتضمن الحفل عرض أغنيات ويتني هيوستن الشهيرة التي من أبرزها I Will Always Love You، "The Greatest Love of All.

تشرف عائلة ويتني هيوستن على حفلاتها حرصا منهم على استكمال إرثها وصوتها الذي يحرصون على أن يستمر مع الجمهور إلى الأبد، وهم متحمسون لمشاركة هذه التجربة الموسيقية مع الجمهور.

توفيت ويتني هيوستن يوم 11 فبراير 2012، ورحلت عن عالمنا فجأة عن عمر يناهز 48 عامًا.

رحلت ويتني هيوستن عشية حفل جوائز جرامي وقبل ساعات فقط من الموعد المقرر لحضورها حفل سنوي يسبق جرامي نظمه المنتج الغنائي كليف ديفيز.

وقالت الفنانة سيلين ديون إن أسباب وفاة ويتنى هيوستن لا تحتاج إلى تقرير الطب الشرعى لأن الأمر واضح تماما، مؤكدة ان لديها يقينا بأن المخدرات هى سبب النهاية الماساوية لملهمتها الفنية ويتنى.ووفقا لتصريحات ديون عبر الهاتف لبرنامج "صباح الخير يا أمريكا"، اشارت الى ان المخدرات بلا شك هى سبب الوفاة وهى سبب انهيار حياة ويتنى وضياع امومتها وانهيار اسرتها، وقالت ان العقاقير المخدرة قد اثرت كثيرا على حياة الفنانين والمشاهير مثل ألفيس بريسلي ومارلين مونرو ومايكل جاكسون وايمي واينهاوس، وانتقدت ديون بشدة المطربة الراحلة وقالت انها كانت لديها اشياء كثيرة جميلة مثل الاسرة والامومة والنجاح الفنى، فلماذا اتجهت الى الادمان وتدمير كل هذه الاشياء الجميلة.

واضافت ديون ان قصة ويتنى تبدو وكانها ناقوس خطر لكل من يسير فى نفس الطريق، ليأخذ منها العبرة وليحاول العودة من هذا الطريق، وقالت انها منذ عرفت بخبر وفاة ويتنى وهى تشعر بالخوف من كل شيء، تخاف من عدم النجاح فى اعمالها، تخاف على ابنائها الثلاثة، تخاف من المخدرات، وان الخوف يحاصرها ويمنعها من المشاركة فى اى اعمال خاصة التجارية.