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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسات التجديف .. الليبي الحسين غامبور يتأهل لدور الترضية في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

انتهت أحداث التصفية الثالثة من منافسات الفردي رجال "التجديف"، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

 

وقد أسفرت التصفية الثالثة عن تأهل اللاعب الليبي الحسين غامبور إلى دور الترضية، وذلك بعد احتلاله المركز الأخير في هذه التصفية التي كانت تضم 5 لاعبين.

وكانت تضم هذه التصفية 5 لاعبين، حيث يتأهل أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، و أصحاب المراكز ال 4 و 5 على الترتيب يتأهلان لدور الترضية، والذي يتكون من 3 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبين، على أن يلحق أصحاب المركز الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي، وباقي المراكز ستنافس على مراكز الترتيب.

وفي الدور ربع النهائي، سيكون هناك 4 تصفيات، كل تصفية تضم 6 لاعبين، على أن يصعد أصحاب ال 3 مراكز الأولى إلى نصف النهائي، والباقي سينافس على مراكز الترتيب.

 

يذكر أن التصفية الثالثة كانت تضم 5 لاعبين هم، الدنماركي سفيري نيلسون، والإيطالي ألبيرتو دي مارو، والكازاخستاني فلاديسلاف ياكوفليف، والزيمبابوي بيتر بورسيل، والليبي الحسين غامبور.

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